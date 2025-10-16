Marmaris’te 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmi açıklamasına göre, bölgeden can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alınması üzerine, ekipler derhal harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki göçmenler arasında 5 çocuk da yer alıyordu. Kurtarılan toplam 22 kişi, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

