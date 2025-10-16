HSK Üyeliği İçin Flaş Hamle: TBMM Karma Komisyon’dan Alt Komisyon

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı. Toplantıda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için seçim süreci ve başvurular değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Özbudun, 24 Kasım'da HSK'nın 1 üyesinin görev süresinin tamamlanacağına vurgu yaptı. Özbudun, "Bu nedenle, boşalacak bu üyelik için seçim sürecini başlatmamız icap ediyor. Bunun sonucu olarak, Resmi Gazete'de başvuru koşullarını içeren bir ilan yayımladı. Aynı ilan TBMM resmi internet sitesinde de aynı gün yayımlanmış oldu ve böylece başvuruları başkanlığımız kabul etmeye başladı. 10 Ekim 2025 günü mesai saati bitiminde müracaatların süresi tamamlanmış oldu ve aynı gün mesai saati bitiminde TBMM, tüm müracaatların detaylarını içeren dosyaları bizim başkanlığımıza iletmiş oldu. Biz de bu başvuruları değerlendirdik. Şu ana kadar toplam 31 başvuru yapılmıştır; bunlardan 7'si üniversite öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır, 24'ü avukatlara aittir ve bu 31 kişilik isim listesi bilgilerinize sunulmuştur. Evvelce, Karma Komisyonumuzun yerleşik uygulamalarını dikkate aldığımızda ve yapılan başvuruların sayısını dikkate aldığımızda bir alt komisyonun kurulması uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Özbudun, alt komisyon kurulması ile ilgili önergeyi okudu. Önerge oy birliğiyle kabul edilerek, 5 kişilik alt komisyon oluşturuldu. Komisyonun üyeleri için AK Parti 3, CHP 1 ve Demokrat Parti 1 üye önerdi.

Kaynak: DHA