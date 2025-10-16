Öğretmen Kızını Öldürüp İntihar Süsü Vermişti! Tutuklu Anne Hakim Karşısına Çıktı, Mahkemede Kan Donduran İfade

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 8 Nisan 2025’te Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2021 yılında Hakkari’de ağabeyi şehit olan 34 yaşındaki rehber öğretmen Tuba G., yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022’de eşinden boşandı.

Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu’na atanan genç öğretmen, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından annesi S.G. (61) ile birlikte yaşamaya başladı. Görme bozukluğu ve kısmi felç geçiren ve bir süre tedavi gören Tuba G.’nin yaşadığı fiziksel ve psikolojik sıkıntılar zamanla derinleşti.

İLK İNCELEMEDE İNTİHAR SANILDI

Olay gecesi S.G., komşularına feryat ederek kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını söyledi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde olay intihar şüphesiyle değerlendirildi. Otopsi raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince, olayın bir cinayet olduğu ortaya çıktı.

‘15 GÜN ÖNCE BANA SALDIRDI’

Sorgusunda suçunu itiraf eden anne, kızının uzun süredir psikolojik rahatsızlıkları olduğunu anlattı.

“Yaklaşık 15 gün önce bana saldırdı. ‘Sen sağlıklısın, ben neden böyleyim’ diyordu” diyen S.G., kızının hastalığını kabullenemediğini savundu. Anne, kızının ilaçlarını kullanmadığını ve tedaviyi reddettiğini de iddia etti.

Tuba G.

‘O ANLIK HEYECANLA KIZIMIN BOĞAZINA SARILDIM’

S.G., olay gecesini şu sözlerle anlattı:

“Olay gecesi saat 02.00 sıralarında dinlendiğim sırada, kızım bana seslendi. Banyonun ışığının açık olduğunu gördüm. Banyoya gittiğimde kızım bana yine saldırdı. Kızımın elinden kurtulmak amacıyla ittiğimde yere düşerek başını banyonun zeminine çarptı. Yerdeyken bana saldırmaya devam etti. Omuzlarına çöktüm fakat saldırısına devam etti. O anlık heyecanla kızımın boğazına sarıldım. Tam olarak ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Fakat 1-2 dakika boğazından tuttum. Kendime geldiğimde kızımın nefes almadığını fark ettim. Öldüğünü anladım. Kızım bana daha önce intihar edeceğini söylüyordu. Aklıma bu geldi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve kızımın bileklerini 'intihar süsü' vermek amacıyla kestim. Daha sonra bağırdığımda komşularımız geldi ve polise haber vermişler.”

Anne S.G.

ANNEYE 'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET' TALEBİ

S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-d-f-e.2 maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan S.G., ifadesinde olayı yeniden anlatarak “kendini korumaya çalıştığını” öne sürdü.

DAVA ERTELENDİ

Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen anne S.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, dosyadaki tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA