Tekirdağ'da Çöp Kamyonu Devrildi: 3 İşçi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çöp toplama kamyonunun devrilmesi sonucu 3 belediye çalışanı yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E. idaresindeki Çorlu Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

3 İŞÇİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada sürücü Ş.E. ile araçta bulunan G.H. ve A.İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 3 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA