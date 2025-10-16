Çalıntı Motosikletle Kaza Yapan Sürücü Polisten Kaçamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Yenicami Mahallesi Bağarası Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.T. isimli sürücü, kullandığı motosikletle kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan M.B.T., trafik ekiplerini görünce motosikletini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, şüphelinin peşine düşerek kısa süre içinde eski otobüs terminali yakınlarında yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada M.B.T.’nin İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Bununla da kalmadı, kazada kullandığı motosikletin şase numarası incelendiğinde araç çalıntı çıktı.

Söke Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde hem aranan şüpheli yakalandı hem de çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA