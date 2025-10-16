Çalıntı Motosikletle Kaza Yapan Sürücü Polisten Kaçamadı

Aydın’ın Söke ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Çalıntı motosikletle kaza yapan sürücü, polis ekiplerini görünce yaralı halde kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

Olay, Yenicami Mahallesi Bağarası Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.T. isimli sürücü, kullandığı motosikletle kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan M.B.T., trafik ekiplerini görünce motosikletini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, şüphelinin peşine düşerek kısa süre içinde eski otobüs terminali yakınlarında yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada M.B.T.’nin İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Bununla da kalmadı, kazada kullandığı motosikletin şase numarası incelendiğinde araç çalıntı çıktı.

Söke Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde hem aranan şüpheli yakalandı hem de çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

