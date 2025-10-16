Samsun’da Tefecilik Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yasa dışı silah ticareti suçlarına yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 25 adet tefecilik karşılığı alınmış senet, 1 ruhsatsız tabanca, borçlu şahısların isimlerinin yer aldığı 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram metamfetamin, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.K. (60), V.N. (50) ve S.Ç. (38) isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından V.N. serbest bırakılırken, H.K. ve S.Ç. tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, H.K.’nin tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmesine, S.Ç.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA