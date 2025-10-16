Aksaray’da 5. Kattan Düşen 18 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Fatih Mahallesi 4109 Sokak’ta bulunan Okan Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (18) isimli genç, ailesiyle yaşadığı 5. kattaki evin camından henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Gencin yere düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

A.S., yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, genç hastanın hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, gencin intihar girişiminde bulunup bulunmadığı veya farklı bir durumun söz konusu olup olmadığı araştırılıyor.

Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA