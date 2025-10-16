Aksaray’da 5. Kattan Düşen 18 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Aksaray’da 5. kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Polis, olayın intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor. Gencin sağlık durumu kritik.

Aksaray’da 5. Kattan Düşen 18 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Fatih Mahallesi 4109 Sokak’ta bulunan Okan Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (18) isimli genç, ailesiyle yaşadığı 5. kattaki evin camından henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Gencin yere düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

A.S., yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, genç hastanın hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, gencin intihar girişiminde bulunup bulunmadığı veya farklı bir durumun söz konusu olup olmadığı araştırılıyor.

Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Milli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak Kesti Milli Takımda Prim Pazarlığı! Kabul Etti
Manisa’da Film Sahnelerini Aratmayan Kovalamaca Manisa’da Film Sahnelerini Aratmayan Kovalamaca
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Radarındaydı: Ve Alexander Sörloth İmzayı Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı Süper Lig Devleri Peşindeydi! İmzayı Resmen Atıyor
Gaziosmanpaşa’da Korkutan Olay, Tahliye Olan Kişinin Evine Patlayıcı Attılar Gaziosmanpaşa’da Korkutan Olay
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi