Manisa’da Film Sahnelerini Aratmayan Kovalamaca

16 yaşındaki sürücü polisten 80 kilometre kaçtı, yakalanınca hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı. "Dur" ihtarına uymayan sürücüye 160 bin TL ceza kesildi.

Manisa’da Film Sahnelerini Aratmayan Kovalamaca
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Salihli ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 80 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. 16 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenirken, toplam 160 bin TL para cezası kesildi.

80 KİLOMETRELİK NEFES KESEN TAKİP

Olay, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin trafik denetimi sırasında meydana geldi. Polis, 03 VU 423 plakalı kamyoneti durdurmak istedi ancak sürücü “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçış, Salihli’den Gökköy, Sart ve Kapancı güzergâhından geçerek D300 Karayolu’na kadar uzandı. Yaklaşık 80 kilometre süren kovalamaca, polis ekiplerinin Özyurt Mahallesi Belediye Spor Tesisleri yakınında aracın önünü kesmesiyle son buldu.

16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde sürücünün S.A. (16) isimli bir genç olduğu belirlendi. Alkollü olduğu tespit edilen gencin ehliyetsiz araç kullandığı ve yanında bulunan kişilerin de birçok suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

S.A.’ya; “Dur” ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye sokmak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 160 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Milli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak Kesti Milli Takımda Prim Pazarlığı! Kabul Etti
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Radarındaydı: Ve Alexander Sörloth İmzayı Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı Süper Lig Devleri Peşindeydi! İmzayı Resmen Atıyor
Manisa’da Fuhuş Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 1 Kadın Sınır Dışı Edildi Manisa’da Fuhuş Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 1 Kadın Sınır Dışı Edildi
Kanser Hastası Eşini Uykusunda Katletti! Emniyetteki İfadesi 'Pes' Dedirtti Kanser Hastası Eşini Uykusunda Katletti! Emniyetteki İfadesi 'Pes' Dedirtti
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi