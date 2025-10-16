Manisa’da Film Sahnelerini Aratmayan Kovalamaca

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Salihli ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 80 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. 16 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenirken, toplam 160 bin TL para cezası kesildi.

80 KİLOMETRELİK NEFES KESEN TAKİP

Olay, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin trafik denetimi sırasında meydana geldi. Polis, 03 VU 423 plakalı kamyoneti durdurmak istedi ancak sürücü “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçış, Salihli’den Gökköy, Sart ve Kapancı güzergâhından geçerek D300 Karayolu’na kadar uzandı. Yaklaşık 80 kilometre süren kovalamaca, polis ekiplerinin Özyurt Mahallesi Belediye Spor Tesisleri yakınında aracın önünü kesmesiyle son buldu.

16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde sürücünün S.A. (16) isimli bir genç olduğu belirlendi. Alkollü olduğu tespit edilen gencin ehliyetsiz araç kullandığı ve yanında bulunan kişilerin de birçok suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

S.A.’ya; “Dur” ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye sokmak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 160 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA