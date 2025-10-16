Sakarya’da Korku Dolu Anlar! Geri Manevra Yapan Otomobil, Yaşlı Adama Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bastonuyla yürüyen 72 yaşındaki bir adam, geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pamukova’nın Mekece Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahiler Mahallesi’nden Mekece’ye gelen ve bir süre mahalle kahvesinde oturduktan sonra evine dönmek için yola çıkan M.E.M. (72), bastonuyla yürüdüğü sırada 54 RE 562 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan Z.Ç.’nin çarpması sonucu yere düştü.

Yaşlı adam yere yığıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralı adama ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E.M., Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bastonuyla yürüyen yaşlı adamın otomobilin çarpmasıyla yere düştüğü, sürücü ve çevredekilerin hemen yardıma koştuğu anlar görüldü.

Kaynak: İHA