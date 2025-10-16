Sakarya’da Korku Dolu Anlar! Geri Manevra Yapan Otomobil, Yaşlı Adama Çarptı

Sakarya’da geri manevra yapan bir otomobil yolda bastonuyla yürüyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 72 yaşındaki M.E.M yaralandı, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bastonuyla yürüyen 72 yaşındaki bir adam, geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pamukova’nın Mekece Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahiler Mahallesi’nden Mekece’ye gelen ve bir süre mahalle kahvesinde oturduktan sonra evine dönmek için yola çıkan M.E.M. (72), bastonuyla yürüdüğü sırada 54 RE 562 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan Z.Ç.’nin çarpması sonucu yere düştü.

Sakarya’da Korku Dolu Anlar! Geri Manevra Yapan Otomobil, Yaşlı Adama Çarptı - Resim : 1
Yaşlı adam yere yığıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralı adama ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E.M., Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya’da Korku Dolu Anlar! Geri Manevra Yapan Otomobil, Yaşlı Adama Çarptı - Resim : 2
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bastonuyla yürüyen yaşlı adamın otomobilin çarpmasıyla yere düştüğü, sürücü ve çevredekilerin hemen yardıma koştuğu anlar görüldü.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Samsun’da Tefecilik Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Serbest Bırakıldı Samsun’da Tefecilik Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Serbest Bırakıldı
Tedesco Aldığı Haberle Yıkıldı! Alman Devinden Fenerbahçe’ye Kara Haber Alman Devinden Tedesco'yu Yıkan Haber
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Radarındaydı: Ve Alexander Sörloth İmzayı Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı Süper Lig Devleri Peşindeydi! İmzayı Resmen Atıyor
Aksaray’da 5. Kattan Düşen 18 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı Aksaray’da 5. Kattan Düşen 18 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi