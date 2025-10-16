Elazığ'da Gazeteciyi Vuran Şüpheli İçin Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’da 14 Ekim öğleden sonra meydana gelen olayda, Günışığı Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yerinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'taki gazete önünde oturduğu sırada Resul Aydemir isimli şahıs tarafından hedef alınan Koca, bacağından yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mehmet Nafiz Koca’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri ise hızlıca harekete geçerek saldırgan Resul Aydemir’i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydemir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA