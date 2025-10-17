Trump-Putin Görüşmesinden 'Zirve' Çıktı: Yeri Belli Oldu, Kremlin'den Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşı sona erdireceklerine inandığını belirterek, “Toplamda sekiz savaşa son verdik ve yakında bu sayıyı dokuz yapacağız” dedi.

Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Hamas’a yönelik tehdit içeren sosyal medya açıklamasıyla ilgili bir soruya, “Ne olup bittiğine bakıyoruz. Yaptığımız anlaşma böyle değildi. Ne olacağını göreceğiz. Durum biraz sakinleşti. Burası zorlu bir bölge, bunu siz de biliyorsunuz. Onlardan bir taahhüt aldık ve bu taahhütlerine sadık kalacaklarını umuyorum. Umarım öyle yaparlar. Bildiğim kadarıyla bugün bazı ilave cenazeleri gönderdiler. Düşününce, gerçekten zor bir durum, çok zor. Rehinelerimizi tamamen geri aldık. Bu konuda gerçekten şanslıydık” ifadelerini kullandı.

Trump, gerekmesi halinde Hamas’a ABD güçlerinin müdahale edip etmeyeceği sorusuna, “Biz müdahale edeceğiz demedim. Ama birileri edecek. Bu biz olmayacağız. Bizim girmemize gerek kalmayacak. Çok yakınlarda, yanlarında olan insanlar girecek. İşleri çok kolay halledecekler ve bunu bizim himayemiz altında yapacaklar. Hamas aynı zamanda düzgün davranacaklarını da söylediler. Gerçekten öyle mi olacak, bakacağız. Düzgün hareket ederlerse iyi. Ama davranmazlarsa, biz de gereğini yaparız” yanıtını verdi.

PUTIN'LE ZİRVE YAKINDA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşeceğine ilişkin soruya Trump, “Muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğim, oldukça yakında olacak. Bildiğiniz üzere Marco Rubio, mevkidaşı Lavrov ile görüşecek, yakında bir araya gelecekler. Kısa süre içinde yer ve zaman belirleyecekler, belki de belirlenmiştir çünkü daha önce konuştular” dedi. Trump, “Ben de Başkan Putin’le görüşeceğim ve bir karara varacağız. Yarın Başkan Zelenskiy ile görüşüyorum ve ona da bu görüşmeden bahsedeceğim” şeklinde konuştu.

'MACARİSTAN'DA GÖRÜŞECEĞİZ'

Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in iyi geçinemediklerini vurgulayan Trump, “Belki ayrı ama eşit şekilde, yani tarafların ayrı ayrı ama eşit statüde görüşmesi gibi bir şey yapabiliriz. Çünkü aralarındaki ilişki gerçekten kötü. Daha önce hiç kimsenin inanmayacağı şeyler gördüm ve bu onlardan biri. Bir toplantımız olacak. Macaristan’da buluşacağız ve ev sahibimiz (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban olacak. Bu gerçekten zamanı gelmiş bir buluşma olacak” dedi.

Ukrayna’daki savaşı sona erdireceklerine inandığını yineleyen Trump, “Başkan Putin ile olan ilişkim nedeniyle bu savaşın çok hızlı sonlandırılacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Orta Doğu’nun bundan önce çözüleceğini kim tahmin edebilirdi ki? Toplamda sekiz savaşa son verdik ve yakında bu sayıyı dokuz yapacağız” diye konuştu.

Trump, “Muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde kendisiyle (Putin) görüşeceğim. Önce Marco (Rubio) görüşme yapacak. Ardından Başkan Yardımcısı da. Bildiğiniz gibi bu işe oldukça dahil durumda. Tüm ekip bu sürece dahil olacak, Steve Witkoff da yer alacak” ifadelerini kullandı.

TOMAHAWK AÇIKLAMASI

Putin ile görüşmesinde Tomahawk füzelerinin gündeme gelip gelmediği sorusuna Trump, “Bu konuda biraz görüştük, çok konuşmadık. Fakat şunu söyleyeyim, ABD olarak Tomahawk füzelerine bizim de ihtiyacımız var. Çok sayıda füzemiz var ama ihtiyaç da var; ülkemizin stoklarını tüketemeyiz. Bunlar hayati öneme sahip, çok güçlü, çok isabetli ve gerçekten iyi füzeler. Bu konuda ne yapacağız bilemiyorum” dedi. Alaska’daki görüşmenin ardından Putin ile yapılacak ikinci görüşmeden sonuç alınabileceğine inandığını söyleyen Trump, “Bence Alaska’daki görüşme bir zemin oluşturdu. Çok uzun zaman önce değildi ama bir zemin hazırladı” dedi.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle eski ABD Başkanı Joe Biden’ı eleştiren Trump, “Göreve geldiğimde her şey tam bir karmaşa içindeydi. Bana göre bu, Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabilirdi. Artık öyle olmayacak ama olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Savaşın insan hayatlarını kurtarmak için sona erdirilmesi gerektiğini belirten Trump, “Bunu ülkemiz için yapıyor değilim, aramızda bir okyanus var. Fakat bunu aynı zamanda Avrupa için yapıyorum, savaşın bitmesini istiyorlar ama yapamıyorlar. Ben yapabilirim. Başarılı olacağımızı ve birçok hayat kurtaracağımızı düşünüyorum. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı” dedi.

'YAPTIRIMLAR İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL'

Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin soruya Trump, “Buna karşı değilim fakat doğru zamanın şimdi olduğunu düşünmüyorum” şeklinde yanıt verdi.

Putin’in, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk satmaması için kendisini ikna etmeye çalışıp çalışmadığı sorusuna ise Trump, “Elbette. Ne zannediyorsunuz, ‘Lütfen, Tomahawk füzeleri satın’ mı diyecek? Aslına bakarsanız kendisine karşı tarafa birkaç bin Tomahawk göndermeme ne dersin dedim. Bu fikir hoşuna gitmedi. Bu fikir hiç hoşuna gitmedi” şeklinde konuştu.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin’den yapılan açıklamada, Trump-Putin zirvesi doğrulandı. Görüşmenin verimli geçtiği belirtilerek, “Liderler temasta kalma konusunda anlaştı” denildi. Budapeşte’de yapılması planlanan görüşme için iki ülkenin hızlı bir hazırlık sürecine gireceği bildirildi. Telefon görüşmesinin Rusya’nın isteğiyle gerçekleştiği, Budapeşte önerisinin ise Trump’tan geldiği açıklandı. “Başkan Putin bu öneriyi kabul etti” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Putin’in görüşmede Rusya’nın Ukrayna cephesinde stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca, “Görüşmede olası Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya sevki konusu da yer aldı” denildi. Putin’in, Trump’a “Füzeler savaşın gidişatını değiştirmeyecek ancak ABD ile ilişkilere zarar verecek” uyarısında bulunduğu belirtildi.

ZELENSKIY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya, Tomahawk füzeleri ile ilgili gelişmeleri duyunca diyaloğu hızlandırma çabalarına girdi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA