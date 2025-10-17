Moskova Zirvesi Sonrası Merak Ediliyordu, Kremlin Açıkladı! Beşar Esad, Suriye'ye İade Edilecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara geçtiğimiz günlerde Moskova'da bir araya gelmişti. İkilinin görüşmesinde Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın iade edip edilmeyeceği konusunun gündeme geldiği öğrenilmişti. Görüşmenin sonucunun ne olduğu gizemini korurken konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi.

ESAD İADE EDİLECEK Mİ?

Peskov, "Esad Suriye'ye iade edilecek mi?" sorusuna direkt olarak bir cevap vermedi fakat "Esad konusunda bildireceğimiz bir şey yok" dedi.

RUS ASKERİ ÜSLERİNİN GELECEĞİ

Öte yandan Peskov, Suriye topraklarındaki Rus askeri üslerinin geleceği konusunun, Putin ve Şara görüşmesinde ele alındığını da belirtti. Suriye'nin güney bölgelerinde Rus devriyelerinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili haberler hakkında da değerlendirmede bulunan Peskov, "Böyle bir bilgi duymadım. Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu bilginin nereden çıktığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

