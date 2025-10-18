Beyaz Saray'dan 'Putin-Trump' Zirvesine Yönelik Soruya Skandal Yanıt: 'Anneniz Seçti'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Budapeşte'de gerçekleştireceği duyurulan zirvenin yankıları sürerken, Beyaz Saray'da yaşanan ilginç bir diyalog büyük tepki uyandırdı. Toplantı yerinin nasıl seçildiği sorusuna Beyaz Saray'ın üst düzey iletişim yetkililerinden gelen skandal yanıt, herkesi şaşkına çevirdi.

Huffpost muhabiri, Beyaz Saray yetkililerine Trump-Putin zirvesinin önümüzdeki haftalarda Budapeşte'de yapılacağının kesinleşmesinin ardından, "Toplantının yerini kimin seçtiğini" sordu.

İki lider Budapeşte'de bir araya gelecek.

GELEN CEVAP HERKESİ ŞOKE ETTİ

Beyaz Saray'dan gelen yanıt ise oldukça sıra dışı ve tartışmalıydı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt soruyu, "Anneniz seçti" şeklinde yanıtlarken, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da aynı soruyu "Anneniz" diyerek cevapladı.

Bu şaşırtıcı cevabın komik olup olmadığı sorulduğunda, Basın Sekreteri Karoline Leavitt'in tepkisi daha da sert oldu. Leavitt, muhabiri ve çalıştığı yayın organını hedef alarak şöyle konuştu: "Kendinizi bir gazete olarak görmeniz bana komik geliyor. Siz, medyadaki meslektaşlarınız da dahil olmak üzere kimsenin ciddiye almadığı aşırı solcu bir yayınsınız, sadece bunu yüzünüze söylemiyorlar. Bana samimiyetsiz, önyargılı ve saçma sorularınızı mesaj atmayı bırakın."

