Teslim Edilen Cenazelerde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! İsrail, Filistinlilerin Organlarını Çalmış: 'Gözleri, Korneaları Yoktu...'

İsrail’in Gazze’den teslim aldığı Filistinli cenazelerinde organ eksikliği olduğu iddia edildi. Bazı cenazelerin gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde teslim edildiği belirtilirken, Filistinli yetkililer bu durumu “vahşi bir suç” olarak nitelendirdi ve uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Teslim Edilen Cenazelerde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! İsrail, Filistinlilerin Organlarını Çalmış: 'Gözleri, Korneaları Yoktu...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun cenazesini teslim ettiği bazı Filistinlilerin organlarının eksik olduğu ortaya çıktı. Bazı cenazeler gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde teslim edildi.

İsrail ile Hamas, Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasının ardından karşılıklı olarak cenazeleri teslim ediyor. Hamas, hayatını kaybeden 28 İsrailli esirden 10’unun cesedini teslim etti. Tel Aviv yönetimi de üç günde 120 Filistinlinin naaşını teslim etti. Ancak korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. İsrail ordusunun Filistinlilerin organlarını çaldığı ortaya çıktı.

Teslim Edilen Cenazelerde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! İsrail, Filistinlilerin Organlarını Çalmış: 'Gözleri, Korneaları Yoktu...' - Resim : 1
İsrail’in Gazze’den teslim aldığı Filistinli cenazelerinde organ eksikliği olduğu iddia edildi.

İŞKENCE GÖRMÜŞLER

Gazze’deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, “Cenazelerin çoğu içler acısı bir durumda geldi. Bu durum, sahiplerinin sahada infaz edildiğini ve sistematik işkenceye maruz kaldığını gösteriyor” dedi. Filistinlilerin naaşlarından organ çalmasını “vahşi bir suç” olarak nitelendiren Sevabite, olayı ortaya çıkarmak üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

ORGANLARI EKSİK

Sevabite “Bazı şehitlerin cenazeleri gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde teslim edildi. Diğerlerinin bedenlerinde ise boğma izleri ve boyunlarında ipler bulunuyor, bu da kasten öldürme vakalarına işaret ediyor. Pek çok Filistinlinin de gözler, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti” dedi.

Teslim Edilen Cenazelerde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! İsrail, Filistinlilerin Organlarını Çalmış: 'Gözleri, Korneaları Yoktu...' - Resim : 2
Bazı cenazelerin gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde teslim edildiği belirtilirken, Filistinli yetkililer bu durumu “vahşi bir suç” olarak nitelendirdi

Öte yandan Hamas’tan yapılan açıklamada ateşkes anlaşmasına bağlılığın sürdürüldüğü belirtilerek “İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor” denildi.

Hamas'ın İsrail'e Teslim Ettiği Gizemli Cesedin Kimliği Belli OlduHamas'ın İsrail'e Teslim Ettiği Gizemli Cesedin Kimliği Belli OlduDünya

Hamas'tan Flaş 'Silahsızlanma' Çıkışı: Saha Güvenliğini İşaret EttilerHamas'tan Flaş 'Silahsızlanma' Çıkışı: Saha Güvenliğini İşaret EttilerDünya

Hamas’tan Ölen İsrailli Esirlerin İadesi İle İlgili Açıklama: 'Kimi Yıkılan Tünellerde, Kimi Binaların Enkazında'Hamas’tan Ölen İsrailli Esirlerin İadesi İle İlgili Açıklama: 'Kimi Yıkılan Tünellerde, Kimi Binaların Enkazında'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hamas İsrail Filistin
Herkes Bunu Düşünüyor: Putin 'Uçan Kremlin'i Avrupa'ya Nasıl Sokacak? Putin 'Uçan Kremlin'i Avrupa'ya Nasıl Sokacak?
Hamas'ın İsrail'e Teslim Ettiği Gizemli Cesedin Kimliği Belli Oldu Hamas'ın İsrail'e Teslim Ettiği Gizemli Cesedin Kimliği Belli Oldu
Kripto Paralarda Kan kaybı Sürüyor: Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Darbe Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Kayıp
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi