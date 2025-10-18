Herkes Bunu Düşünüyor: Putin 'Uçan Kremlin'i Avrupa'ya Nasıl Sokacak?

Rusya lider Putin ile ABD Başkanı Trump’ın Budapeşte’de görüşme planı, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kafaları karıştırdı. Putin'in Avrupa hava sahasına girebilmesi için özel izin alması gerekirken, Putin'in "Uçan Kremlin" olarak bilinen uçağının Türkiye'den ilerletebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki hafta içinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelmesi gündemde. Ancak görüşmenin önünde aşılması gereken büyük engeller var. Rus uçakları, Ukrayna'ya olan saldırıları nedeniyle hala hem ABD hem de Avrupa Birliği (AB) hava sahasında yasaklı durumda.

Putin, “Uçan Kremlin” olarak bilinen, savunma sistemleriyle donatılmış dört motorlu İlyuşin Il-96 tipi başkanlık uçağına daha önceki bazı gezilerinde özel muafiyet alırken, Budapeşte’ye gitmek isterse bir AB üyesi ülkenin hava sahasını kullanmak için özel izin almak zorunda kalacak.

PUTİN NASIL GİDECEK?

Mesele tartışma konusu haline gelince Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve “Putin’in ülkeye girişini, başarılı görüşmeler yapmasını ve güvenli şekilde dönmesini sağlayacağız” dedi.

Herkes Bunu Düşünüyor: Putin 'Uçan Kremlin'i Avrupa'ya Nasıl Sokacak? - Resim : 1

Putin'in kente nasıl gideceği merakla beklenirken, Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü Anitta Hipper, “Üye devletler bireysel olarak istisna tanıyabilir, ancak bu karar her ülkenin kendi inisiyatifindedir” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN GİDEBİLİR

Ukrayna ve Polonya hava sahaları Moskova için kapalı olduğundan en kısa rota Karadeniz’in doğu kıyısı üzerinden Türkiye, ardından Bulgaristan veya Romanya üzerinden Macaristan’a geçmek şeklinde olur. Diğer yandan Putin, daha uzun bir yol izleyip Türkiye’den Yunanistan’ın güney kıyılarını dolaşarak Karadağ ve Sırbistan üzerinden de Budapeşte’ye ulaşabilir.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Putin ile yakın ilişkileri olan bir isim. Ayrıca Sırbistan AB’ye aday ülke olmasına rağmen hala üye değil ve Air Serbia da Moskova’ya uçuş düzenleyebiliyor.

