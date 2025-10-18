ABD'de Ortalığı Karıştıran Dizi! Pentagon Netflix'e Savaş Açtı
Pentagon, Netflix'in orduya katılan eşcinsel bir gencin hikayesini anlattığı yeni dizisi "Boots"un "ideolojik propaganda" olduğunu iddia ederek ateş püskürdü. Bakanlık, bu durumun sistematik bir hal aldığını ima ederek "Netflix'in çocuklara ve seyircilere sürekli dayattığı ideolojik çöplere göz yummayacağız" dedi.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix, 90'lı yıllarda ABD ordusuna katılan eşcinsel bir gencin gerçek hikayesini anlatan yeni dizisi "Boots" ile büyük ses getirdi. Ancak dizi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) tepkisini çekti.
Pentagon Basın Sözcüsü Kingsley Wilson, Entertainment Weekly'ye yaptığı açıklamada "woke çöpü" dediği dizinin askeri değerleri hedef aldığını ve "ideolojik bir saldırı" olduğunu iddia etti. "Netflix'in ideolojik gündemini desteklemediklerini" belirten Wilson," ABD ordusu Başkan Trump ve Savunma Bakanı Hegseth öncülüğünde savaşçı ruhunu yeniden kazanıyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü Wilson, "Bizim standartlarımız elit, tekdüze ve cinsiyetten bağımsızdır. Çünkü taşıdığınız sırt çantası ya da insan erkek, kadın, gay ya da hetero olduğunuzu umursamaz. Netflix'in çocuklara ve seyircilere sürekli dayattığı ideolojik çöplere göz yummayacağız" diye konuştu.
'BOOTS' DİZİSİNİN KONUSU
90'larda Deniz Piyadesi'ne katılan eşcinsel genç Cameron Cope'un hikayesini anlatan Boots'ta, 1993'ten 2011'e kadar hakim olan "Sorma, Söyleme" politikası nedeniyle cinsel kimliğini gizlemek zorunda kalması anlatılıyor. Dizi; zorlu eğitim kampı, maskülen disiplin ve kimliğin bastırılması temalarıyla dikkat çekiyor.
