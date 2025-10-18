ABD'de Ortalığı Karıştıran Dizi! Pentagon Netflix'e Savaş Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix, 90'lı yıllarda ABD ordusuna katılan eşcinsel bir gencin gerçek hikayesini anlatan yeni dizisi "Boots" ile büyük ses getirdi. Ancak dizi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) tepkisini çekti.

Pentagon Basın Sözcüsü Kingsley Wilson, Entertainment Weekly'ye yaptığı açıklamada "woke çöpü" dediği dizinin askeri değerleri hedef aldığını ve "ideolojik bir saldırı" olduğunu iddia etti. "Netflix'in ideolojik gündemini desteklemediklerini" belirten Wilson," ABD ordusu Başkan Trump ve Savunma Bakanı Hegseth öncülüğünde savaşçı ruhunu yeniden kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Pentagon Basın Sözcüsü Kingsley Wilson

Sözcü Wilson, "Bizim standartlarımız elit, tekdüze ve cinsiyetten bağımsızdır. Çünkü taşıdığınız sırt çantası ya da insan erkek, kadın, gay ya da hetero olduğunuzu umursamaz. Netflix'in çocuklara ve seyircilere sürekli dayattığı ideolojik çöplere göz yummayacağız" diye konuştu.

'BOOTS' DİZİSİNİN KONUSU

90'larda Deniz Piyadesi'ne katılan eşcinsel genç Cameron Cope'un hikayesini anlatan Boots'ta, 1993'ten 2011'e kadar hakim olan "Sorma, Söyleme" politikası nedeniyle cinsel kimliğini gizlemek zorunda kalması anlatılıyor. Dizi; zorlu eğitim kampı, maskülen disiplin ve kimliğin bastırılması temalarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi