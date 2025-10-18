Hamas'tan Flaş 'Silahsızlanma' Çıkışı: Saha Güvenliğini İşaret Ettiler

Hamas, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin ikinci aşaması öncesinde kritik bir taleple masada: Geçiş döneminde sivil yönetimi teknokratlara bırakmaya razı olsa da, sahadaki güvenlik kontrolünün kendisinde kalması şartını koştu.

Hamas'tan Flaş 'Silahsızlanma' Çıkışı: Saha Güvenliğini İşaret Ettiler
Gazze'de beklenen ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakereler sürerken, Hamas'tan sürecin geleceğini şekillendirecek kritik açıklamalar geldi. Grup, geçiş döneminde güvenlik kontrolünü elinde tutma niyetini net bir şekilde ortaya koyarken, silahsızlanma konusunda ise temkinli ve kesin olmayan bir duruş sergiledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, grubun silahsızlanma konusunda "söz veremeyeceğini" ve bu konunun "gelecek planının doğasına bağlı" olduğunu belirtti. Katar'ın Doha kentinden konuşan Nazzal, Hamas'ın yaklaşık beş yıllık bir ateşkese hazır olduğunu ifade etti.

'SİLAHSIZLANMA BÖLGEDEKİ DİĞER GRUPLARI DA İLGİLENDİRİYOR'

Nazzal, silahsızlanma teklifine karşı çıkarak, "Sizin bahsettiğiniz silahsızlanma planı ne anlama geliyor? Silahlarımızı kime teslim edeceğiz?" sorusunu yöneltti. Bu konunun sadece Hamas'ı değil, bölgedeki diğer Filistinli silahlı grupları da ilgilendirdiğini vurguladı.

Öte yandan, geçiş döneminde sivil yönetimin teknokratlardan oluşan bir komite tarafından yürütüleceğini kabul eden Nazzal, buna rağmen sahadaki güvenliğin Hamas'ta kalacağını savundu. Bu durum, Gazze'nin yönetim yapısı ve güvenlik otoritesi konusunda önemli bir ayrışmayı işaret ediyor.

'GAZZE SİLAHLI ÇETELERDEN TEMİZLENMELİ'

Hamas yetkilisi, güvenlik kontrolünün devam etmesi gerektiğinin nedenlerini de açıkladı. Nazzal'a göre, bu kontrol, yardım tırlarının korunması ve Gazze'nin silahlı çetelerden temizlenmesi için elzem. ABD Başkanı Trump'ın planında yer alan "uluslararası istikrar gücü" konusunun ise henüz müzakere edilmediğini sözlerine ekledi.

Hamas'tan Flaş 'Silahsızlanma' Çıkışı: Saha Güvenliğini İşaret Ettiler - Resim : 1
Trump'ın planındaki 'uluslararası istikrar gücü' belirsizliğini koruyor.

'NİHAİ AMAÇ YENİDEN İNŞA'

Geçiş döneminin ardından seçim yapılması gerektiğini belirten Nazzal, Hamas'ın asıl amacının "gelecekteki bir savaşa hazırlanmak değil, Gazze'yi yeniden inşa etmek" olduğunu kaydetti. Nazzal, "Amacımız üç ila beş yıl kalıcı ateşkes sağlamak. Filistin halkı bağımsız bir Filistin devleti istiyor. Halkımıza umut ve ufuk sağlanmalı," ifadeleriyle hedeflerini özetledi.

