Kabe Rant Kıskacında: ‘King Salman Gate’ Tepki Çekti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke’de Kabe’nin çevresinde hayata geçirilecek 'King Salman Gate' projesini tanıttı. Ancak 12 milyon metrekarelik alanda planlanan lüks otel, alışveriş merkezi ve konut projeleri, “Kutsal mekanın maneviyatını gölgede bırakacak” eleştirilerine neden oldu.

12 MİLYON METREKARELİK MEGA PROJE

Proje kapsamında Kabe çevresine; beş yıldızlı oteller, ticaret merkezleri, konut alanları ve kültürel mekanlar inşa edilecek. Yetkililer, proje ile Kabe’ye ulaşımın kolaylaşacağını, 900 bin kişilik ibadet alanı oluşturulacağını ve 300 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtiyor.

Ancak proje, hem Müslüman dünyasında hem de şehir planlamacıları arasında tepki topladı. Eleştirmenler, Kabe’nin lüks yapılar ve gökdelenlerin arasında kaybolacağı, kutsal atmosferin “beton duvarlar arasına sıkışacağı” görüşünde. Sosyal medyada pek çok kullanıcı projeyi “Kabe’nin kalbine hançer” olarak nitelendirdi.

Destekleyenler ise planı “zorunlu bir modernleşme adımı” olarak savunarak, Mekke’nin artan hacı ve ziyaretçi kapasitesine cevap verebilmesi için “altyapı yatırımlarının kaçınılmaz” olduğunu belirtiyor.

