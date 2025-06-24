Suudi Arabistan’da Tutuklu Türk Vatandaşı 6 Yıldır Savunma Hakkından Mahrum: Mahmut Adam’a 20 Yıl Hapis

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Bingöl’den Bolu’ya çalışmak için yola çıkan Mahmut Adam’dan 2019 yılında yaklaşık 15 gün boyunca haber alınamadı. Yapılan başvurular sonucunda Adam’ın umre vizesiyle Suudi Arabistan’a giriş yaptığı belirlendi. Ailesi, onun kiminle ve neden gittiğini hala bilmiyor. Mahmut Adam’ın tutuklandığı bilgisi ise bir Suriye vatandaşının İstanbul’daki ailesini arayarak ulaştırmasıyla ortaya çıktı.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

İlk etapta haftalık telefon görüşmesi izni verilen Mahmut Adam, daha sonra hiçbir şekilde iletişim kuramadı. Cidde’deki bir cezaevinden ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan, “siyasi bölüm” olarak bilinen yüksek güvenlikli bir hapishaneye nakledildi.

DIŞİŞLERİ’NE YÜZLERCE DİLEKÇE, YANIT YOK

Halktv'den Serhat Ağa'nın haberine göre, Adam’ın ailesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Dışişleri Bakanlığı’na onlarca dilekçeyle başvurdu. Cidde Konsolosluğu yalnızca 3. yılın sonunda gönderdiği bir yazıda Mahmut Adam’ın “tarihi eser hırsızlığı” ile suçlandığını bildirdi. Ancak dosya numarası paylaşılmadığı için aile avukat bile tutamadı.

“GÖZÜMÜ AÇTIM, HAPİSHANEDEYDİM”

2024’te Mahmut’un babası kendi imkanlarıyla Suudi Arabistan’a giderek oğlunu ziyaret etti. Mahmut Adam, “Hiçbir şey hatırlamıyorum, gözümü açtım ve bana buranın hapishane olduğu söylendi” dedi. Ailesine göre bu görüşme sırasında akıl sağlığı yerindeydi.

2025 ZİYARETİNDE AİLESİNİ TANIMADI

2025’in Şubat ayında ailesi tekrar ziyarete gittiğinde ise Mahmut Adam’ın durumu daha da kötüleşmişti. Adam, “Anne ve babam öldü. Ben İngiliz vatandaşıyım” diyerek ailesini tanımadı. Aile, oğullarının ruhsal sağlığının tamamen bozulduğunu ve fiziksel olarak da yıprandığını belirtti.

“DAMARIMA HAVA VERDİLER”

Mahmut Adam, ailesine cezaevinde kendilerine sistematik olarak zarar verildiğini ileri sürdü. Revirde tedavi için gittiğinde serum yerine damarına hava verildiğini söyledi. Ayrıca bazı ilaçların mahkumlara bilerek zarar vermek için verildiğini de iddia etti.

DOSYA GİZLİ, SAVUNMA MÜMKÜN DEĞİL

Adam’a yöneltilen suçlamalara dair herhangi bir delil bulunmamasına rağmen 20 yıl hapis cezası verildi. Aile, dosyanın gizliliği gerekçe gösterilerek savunma hakkının kullandırılmadığını ve hiçbir yasal temsilcinin sürece dahil olamadığını ifade etti.

AİLEDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI: “SESİMİZİ DUYUN”

Mahmut Adam’ın ailesi, “6 yıldır hiçbir somut suçlama olmadan oğlumuz mahkum edildi. Savunma hakkı bile verilmedi. Yaşam hakkı tehlikede, devletin gücünü arkamızda görmek istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

Kaynak: Haber Merkezi