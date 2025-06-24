Starbucks Satılıyor mu? Piyasaların Gözü Bu Açıklamadaydı

Küresel kahve devi Starbucks, Çin pazarından çıkacağına yönelik son dönemde artan iddialara açıklık getirdi. Şirket, Çin'deki faaliyetlerinin satılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Starbucks Satılıyor mu? Piyasaların Gözü Bu Açıklamadaydı
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ABD merkezli Starbucks, Çin operasyonlarını satışa sunduğuna dair çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Çin’in önde gelen ekonomi yayın organlarından Caixin tarafından gündeme getirilen haberde, şirketin birçok potansiyel alıcıyla görüşmeler yürüttüğü ileri sürülmüştü. Ancak haberde söz konusu satışın kapsamı net bir şekilde belirtilmemişti.

Starbucks Satılıyor mu? Piyasaların Gözü Bu Açıklamadaydı - Resim : 1
'SATMAK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Starbucks sözcüsü, Çin’deki tüm operasyonların satışa çıkarıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Sözcü, “Şu anda Çin’deki operasyonlarımızın tamamını satmak gibi bir planımız bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Starbucks Satılıyor mu? Piyasaların Gözü Bu Açıklamadaydı - Resim : 2

Şirketin bu açıklaması, hızla büyüyen Çin kahve pazarında Starbucks’ın varlığını sürdürmeye devam edeceği yönünde bir işaret olarak yorumlandı. Çin, Starbucks için ABD’den sonra en büyük ikinci pazar konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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