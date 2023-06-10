Zarar veriliyordu: Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı!

Kabe'nin örtüsü, Hac mevsiminin başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 metre yukarı kaldırıldı. Hacı adaylarının örtüyü çekiştirdiği, bazılarının ise örtüden parça kestiği belirtildi.

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Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar sürüyor.

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, Hac mevsiminin başlaması ile birlikte her yıl yapılan uygulama kapsamında Kabe'nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırdı.

ZARAR VERİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Açıkta kalan kısım, pamuklu beyaz kumaşla kaplandı. Hacı adaylarının örtüyü çekiştirdiği, bazılarının ise örtüden parça kestiği belirtilirken, söz konusu uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor. Örtü, Hac mevsimi bittiğinde eski haline getiriliyor. 

Zarar veriliyordu: Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı! - Resim : 1

KABE ÖRTÜSÜNÜN YAPIMINDA 120 KİLOGRAM ALTIN VE GÜMÜŞ KULLANILIYOR

Öte yandan, özel bir atölyede 250 kişinin dokuduğu Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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