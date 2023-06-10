Mucize kurtuluş! 40 gün önce düşen uçaktaki 4 çocuk sağ olarak bulundu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi.

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Mucize kurtuluş! 40 gün önce düşen uçaktaki 4 çocuk sağ olarak bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu." ifadesini kullandı.

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.

Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.

Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi.

Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocukların sağ bulunduğu belirtilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.

Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cansız bedeni tespit edilmişti.

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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