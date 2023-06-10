Somali'de oyun parkında patlama! 22 çocuk yaşamını yitirdi...

Somali'de oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Somali'de oyun parkında patlama! 22 çocuk yaşamını yitirdi...

Somali'de oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Aşağı Şabel bölgesi yetkililerinden İbrahim Malabow, basına yaptığı açıklamada, çocukların oynadığı bölgede patlama meydana geldiğini belirtti.

Malabow, burada roketin patlaması sonucu çocuklardan 22'sinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını açıkladı.

Patlamadan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutan Malabow, ölen çocukların 16'sının erkek, 6'sının kız olduğunu bildirdi. Olayın meydana geldiği bölgeyi kontrol eden Eş-Şebab ise patlamanın Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda... "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda...
Kolombiya'da Cumhurbaşkanının seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiası Kolombiya'da Cumhurbaşkanının seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiası
Onlarla zaman çok çabuk geçiyor! En sempatik 4 burç... Onlarla zaman çok çabuk geçiyor! En sempatik 4 burç...
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, istifa etti Eski İngiltere Başbakanı Johnson, istifa etti
ÇOK OKUNANLAR
En korkak 4 burç belli oldu En korkak 4 burç belli oldu
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Alkole tarihi zam geliyor Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Alkole tarihi zam geliyor
Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar! Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar!
2 çocuk babası adam gözlerine inanamadı: Eşinin çıplak fotoğrafları peş peşe telefonuna geldi! 2 çocuk babası adam gözlerine inanamadı: Eşinin çıplak fotoğrafları peş peşe telefonuna geldi!
Erdoğan'a teşekkür etti: Eski bakan Suat Kılıç, AKP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne katıldı Erdoğan'a teşekkür etti: Eski bakan Suat Kılıç, AKP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne katıldı