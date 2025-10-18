Gazze’de Ateşkes Sonrası Acı Bilanço! 280 Cesede Ulaşıldı

Gazze’de ateşkesin ardından sivil savunma ekipleri, enkaz altından 280 Filistinlinin naaşına ulaştı. Yetkililer, yaklaşık 10 bin cesedin çıkarılmayı beklediğini belirterek uluslararası topluma çağrı yaptı.

Gazze’de Ateşkes Sonrası Acı Bilanço! 280 Cesede Ulaşıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, ekiplerin ateşkesin başladığı günden bu yana çok zor koşullarda yürütülen çalışmalarda 280 Filistinlinin naaşına ulaşıldığını bildirdi. Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında bulunduğunu ve uluslararası toplumun bu konuda yeterli adım atmadığını söyledi.

DESTEK ÇAĞRISI

Ekiplerin 7/24 görev yaptığını belirten Basal, kurtarma çalışmalarının devamı için gelişmiş ekipman ve siyasi destek çağrısında bulundu. Basal ayrıca, “Dünya, İsrailli esirlerin cesetleri için seferber olurken, binlerce Filistinlinin acısını görmezden geliyor” diyerek uluslararası toplumu çifte standartla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de İsrail ve Hamas arasında Mısır’da imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ateşkes, 10 Ekim günü saat 12.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştı.

Bakan Fidan'dan Net Ateşkes Mesajı: 'Türkiye Gazze’ye Nefes, Filistin’e Umut Olmaya Devam Edecek'Bakan Fidan'dan Net Ateşkes Mesajı: 'Türkiye Gazze’ye Nefes, Filistin’e Umut Olmaya Devam Edecek'Güncel

Hakan Fidan’dan ABD ile Kritik ‘Gazze’ Teması! Neler Konuşuldu?Hakan Fidan’dan ABD ile Kritik ‘Gazze’ Teması! Neler Konuşuldu?Güncel

Hamas’tan Ölen İsrailli Esirlerin İadesi İle İlgili Açıklama: 'Kimi Yıkılan Tünellerde, Kimi Binaların Enkazında'Hamas’tan Ölen İsrailli Esirlerin İadesi İle İlgili Açıklama: 'Kimi Yıkılan Tünellerde, Kimi Binaların Enkazında'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze
Moskova Zirvesi Sonrası Merak Ediliyordu, Kremlin Açıkladı! Beşar Esad, Suriye'ye İade Edilecek mi? Esad, Suriye'ye İade Edilecek mi?
Beyaz Saray’da Barış Arayışı: Trump ve Zelenskiy'den Kritik Açıklamalar! Trump ve Zelenskiy'den Kritik Açıklamalar! 'Sıra Ukrayna'da'
ABD Başkanı Trump Resmen Duyurdu! Çin Lideri ile Görüşmenin Tarihi Belli Oldu Çin Lideri ile Görüşmenin Tarihi Belli Oldu
Filipinler’de Şiddetli Deprem Filipinler’de Şiddetli Deprem
90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti 90’ların Starıydı! Son Hali Sevenlerini Kahretti
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar! S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar!
Basın İlan Kurumu’nda Görev Değişimi! Abdulkadir Çay Atandı Basın İlan Kurumu’nda Görev Değişimi! Abdulkadir Çay Atandı