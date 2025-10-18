Gazze’de Ateşkes Sonrası Acı Bilanço! 280 Cesede Ulaşıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, ekiplerin ateşkesin başladığı günden bu yana çok zor koşullarda yürütülen çalışmalarda 280 Filistinlinin naaşına ulaşıldığını bildirdi. Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında bulunduğunu ve uluslararası toplumun bu konuda yeterli adım atmadığını söyledi.

DESTEK ÇAĞRISI

Ekiplerin 7/24 görev yaptığını belirten Basal, kurtarma çalışmalarının devamı için gelişmiş ekipman ve siyasi destek çağrısında bulundu. Basal ayrıca, “Dünya, İsrailli esirlerin cesetleri için seferber olurken, binlerce Filistinlinin acısını görmezden geliyor” diyerek uluslararası toplumu çifte standartla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de İsrail ve Hamas arasında Mısır’da imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ateşkes, 10 Ekim günü saat 12.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA