Bakan Fidan'dan Net Ateşkes Mesajı: 'Türkiye Gazze’ye Nefes, Filistin’e Umut Olmaya Devam Edecek'

Alman mevkidaşı ile Ankara’da kritik bir temasta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze için önemli mesajlar verdi. Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasını istediğini belirten Bakan Fidan "Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir. Gazze’nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'u Ankara'da ağırladı. İki isim kritik toplantı sonrasında ortak bir basın açıklaması yaptı.

Toplantıda savunma iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de gündeme geldi. Bakan Fidan "Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir. Gazze’nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir. Henüz yolun çok başındayız." dedi.

Bakan Fidan'dan Net Ateşkes Mesajı: 'Türkiye Gazze’ye Nefes, Filistin’e Umut Olmaya Devam Edecek' - Resim : 1
"Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir"

“AVRUPA’NIN ATACAĞI ADIMLAR KRİTİK”

Bakan Fidan Avrupa’nın ve özellikle Almanya’nın Filistin meselesinde atacağı adımların büyük önem taşıdığını belirtti.

“Türkiye, Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik her türlü uluslararası çabaya aktif destek vermeye hazırdır” diye belirten Bakan Fidan bu kapsamda oluşturulan görev gücü ve barış kurullarında Türkiye’nin aktif rol alacağının altını çizdi.

Bakan Fidan'dan Net Ateşkes Mesajı: 'Türkiye Gazze’ye Nefes, Filistin’e Umut Olmaya Devam Edecek' - Resim : 2
Gazze ateşkesine destek mesajını yeniledi

Bakan Fidan, yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyonun güçlendirilmesi için kurumsal adımlar atıldığını belirterek bu faaliyetlerin uzun vadeli ve sistematik bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“GAZZE’YE NEFES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Fidan Gazze’ye insani yardımların ve yeniden imar projelerinin sürdürüleceğini açıkladı. Fidan “Gazze’nin yeniden inşasında atılacak her adım, insanlığın ortak vicdanına katkı sağlayacaktır. Amacımız, iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle bölgede kalıcı barış ve refahın tesis edilmesidir” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir” diye vurgulayan Bakan Fidan amaçlarının barış ve refahın hakim olacağı bir Orta Doğu’nun kurulması olduğunu söyledi.

Bakan Fidan'dan Net Ateşkes Mesajı: 'Türkiye Gazze’ye Nefes, Filistin’e Umut Olmaya Devam Edecek' - Resim : 3
Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'u Ankara'da ağırladı.

“SURİYE YAKINDAN İZLENİYOR”

Bakan Fidan Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında yürütülen görüşmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Bakan Fidan sürecin ülkenin güvenliğine, halkın beklentilerine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasının beklendiğini belirtti. Bakan Fidan Şam yönetiminin kuzeydoğudaki bölgelerde ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlamasının önemine dikkat çekti.

