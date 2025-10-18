Hamas'ın İsrail'e Teslim Ettiği Gizemli Cesedin Kimliği Belli Oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından teslim edilen bir İsrailli esirin cesedinin kimliğini belirledi. 75 yaşındaki Eliyahu Margalit’in cenazesi adli tıp incelemelerinin ardından ailesine teslim edilmek üzere İsrail’e getirildi.

Son Güncelleme:
Hamas'ın İsrail'e Teslim Ettiği Gizemli Cesedin Kimliği Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim edilen bir İsrailli esirin cesedinin kimliğini açıkladı. Adli tıp incelemelerinin ardından 75 yaşındaki Eliyahu Margalit’in cenazesinin ailesine teslim edilmek üzere İsrail’e götürüldüğü bildirildi. Margalit’in 7 Ekim 2023’te İsrail’in güneyindeki Nir Oz yerleşiminde öldüğü ve cenazesinin Gazze’ye taşındığı iddia edildi.

Hamas, Margalit’in ölümüne ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, İsrail daha önce Gazze saldırıları sonucu çok sayıda esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’den teslim alınan cesetlerle ölü esir sayısının 10’a yükseldiğini, ölen 28 esirin 18’inin hala Gazze’de bulunduğunu açıkladı. Daha önce İsrail, Gazze’den alıkonulan 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kassam Tugayları ise ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini ve Gazze’de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarmak için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hamas'tan Flaş 'Silahsızlanma' Çıkışı: Saha Güvenliğini İşaret EttilerHamas'tan Flaş 'Silahsızlanma' Çıkışı: Saha Güvenliğini İşaret EttilerDünya

Hamas’tan Ölen İsrailli Esirlerin İadesi İle İlgili Açıklama: 'Kimi Yıkılan Tünellerde, Kimi Binaların Enkazında'Hamas’tan Ölen İsrailli Esirlerin İadesi İle İlgili Açıklama: 'Kimi Yıkılan Tünellerde, Kimi Binaların Enkazında'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Hamas İsrail
Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
ABD'de Ortalığı Karıştıran Dizi! Pentagon Netflix'e Savaş Açtı ABD'de Ortalığı Karıştıran Dizi
Hamas'tan Flaş 'Silahsızlanma' Çıkışı: Saha Güvenliğini İşaret Ettiler Hamas'tan Flaş 'Silahsızlanma' Çıkışı
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi