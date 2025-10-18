Hamas'ın İsrail'e Teslim Ettiği Gizemli Cesedin Kimliği Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim edilen bir İsrailli esirin cesedinin kimliğini açıkladı. Adli tıp incelemelerinin ardından 75 yaşındaki Eliyahu Margalit’in cenazesinin ailesine teslim edilmek üzere İsrail’e götürüldüğü bildirildi. Margalit’in 7 Ekim 2023’te İsrail’in güneyindeki Nir Oz yerleşiminde öldüğü ve cenazesinin Gazze’ye taşındığı iddia edildi.

Hamas, Margalit’in ölümüne ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, İsrail daha önce Gazze saldırıları sonucu çok sayıda esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’den teslim alınan cesetlerle ölü esir sayısının 10’a yükseldiğini, ölen 28 esirin 18’inin hala Gazze’de bulunduğunu açıkladı. Daha önce İsrail, Gazze’den alıkonulan 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kassam Tugayları ise ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini ve Gazze’de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarmak için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA