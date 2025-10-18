İsrail, Batı Şeria’da 2 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan bazı şehir ve kasabalarda Filistinlilere ait evlere baskınlar düzenledi. Bu operasyonlar sırasında iki Filistinli gözaltına alındı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail askerleri Cenin’in kuzeyinde bulunan Beyt Kad köyü ile Vadi İzzeddin bölgesinde iki ayrı eve baskın gerçekleştirdi. Bu baskınlar sonucunda iki kişi gözaltına alındı.
Ayrıca Nablus kentinin Beyta kasabasında da İsrail güçleri evlerde ve iş yerlerinde aramalar yaparken, bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapattı.
İsrail’in 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve gözaltı uygulamalarında ciddi bir artış yaşanıyor.
