İsrail, Batı Şeria’da 2 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan bazı şehir ve kasabalarda Filistinlilere ait evlere baskınlar düzenledi. Bu operasyonlar sırasında iki Filistinli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İsrail, Batı Şeria’da 2 Filistinliyi Gözaltına Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail askerleri Cenin’in kuzeyinde bulunan Beyt Kad köyü ile Vadi İzzeddin bölgesinde iki ayrı eve baskın gerçekleştirdi. Bu baskınlar sonucunda iki kişi gözaltına alındı.

Ayrıca Nablus kentinin Beyta kasabasında da İsrail güçleri evlerde ve iş yerlerinde aramalar yaparken, bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapattı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve gözaltı uygulamalarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Filistin
Son Güncelleme:
90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti 90’ların Starıydı! Son Hali Sevenlerini Kahretti
Teslim Edilen Cenazelerde Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! İsrail, Filistinlilerin Organlarını Çalmış: 'Gözleri, Korneaları Yoktu...' İsrail, Filistinlilerin Organlarını Çalmış! 'Gözleri, Korneaları Yoktu...'
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
Herkes Bunu Düşünüyor: Putin 'Uçan Kremlin'i Avrupa'ya Nasıl Sokacak? Putin 'Uçan Kremlin'i Avrupa'ya Nasıl Sokacak?
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi