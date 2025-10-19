İkili Zirvede Beklenmedik Hamle: Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kısa süre içinde yapacağı görüşme merakla beklenirken, iki liderin son görüşmede konuştuklarına dair ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Amerikan Washington Post gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Putin, Trump'la yaptığı son telefon görüşmesinde, Donetsk bölgesine ilişkin taleplerini dile getirdi. Habere göre Putin, Ukrayna'dan Donetsk bölgesinin kontrolünün tamamen kendilerine teslim edilmesini savaşı sona erdirme koşulu olarak gördüğünü Trump'a iletti.

TRUMP'TAN YORUM YOK

Trump'ın Putin'in bu talebine nasıl karşılık verdiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, ABD Başkanı görüşmeye dair açıklamasında da Putin'in Donetsk ile ilgili bu talebinden bahsetmedi.

ABD'li yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın Kiev'i ele geçirmesinin önünde adeta bir tampon bölge işlevi gören Donetsk'i Putin'in Ukrayna'dan almayı çok istediğine ve bu düşüncesinden halen vazgeçmediğine dikkati çekerken, bu durumun savaşı sona erdirmeyi zorlaştıracağını bildirdi.

MACARİSTAN ZİRVESİ'NDE NELER OLACAK?

İki hafta içinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Putin ile bir araya geleceğini duyuran Trump'ın, bu konuda nasıl bir yaklaşım izleyeceği ise merak ediliyor.

Öte yandan habere göre Putin, Trump'a, kısmen ele geçirdiği Ukrayna'nın diğer iki bölgesi olan Zaporijya ve Herson'un bir kısmını, Donetsk'in tam kontrolü karşılığında teslim etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer ise konuyla ilgili önceki açıklamalarında, Moskova'nın Donetsk ile ilgili taleplerine karşı olduklarını dile getirmişti.

