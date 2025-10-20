Gazze'de Yine Katliam! Netanyahu Saldırdı, Trump 'Ateşkes Yürürlükte' Dedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim’de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in bu ihlallerle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı.

Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, drone saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail’in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.

97 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Gazze hükümeti, İsrail ordusunu ihlallerden tamamen sorumlu tutarak, Birleşmiş Milletler’i ve ateşkesin garantör taraflarını saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı.

Gazze hükümetinin açıklamasında, ihlallerin tüm Gazze vilayetlerinde tespit edildiği ve İsrail’in uluslararası hukuku açıkça çiğnediği vurgulandı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da basın mensuplarına açıklama yaptı. Gazze'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." diye yanıt verdi. İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı.

Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı. Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemiş ve 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu. Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA