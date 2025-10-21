ABD'den İsrail'e Uyarı Ziyareti! Ateşkes Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, JD Vance'in bu ziyareti, "ateşkesin bozulmasını engellemek" amacı taşıyor. Gazze’deki kırılgan ateşkes ortamının korunması için diplomatik temaslarda bulunacak olan Vance’ın, İsrail'in güneyinde yer alan ve ABD tarafından desteklenen koordinasyon merkezini de ziyaret edeceği belirtildi.

VANCE, NETANYAHU İLE KRİTİK GÖRÜŞME YAPACAK

ABD basınına göre JD Vance'in, Başbakan Netanyahu ile yapacağı görüşmede, "ateşkesi ihlal edip Gazze’ye yeni bir saldırı başlatmaması" yönünde telkinlerde bulunması bekleniyor. Aynı amaçla ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner da geçtiğimiz günlerde İsrail’e gelerek Netanyahu ile bir araya gelmişti.

HAMAS: ATEŞKESİ SÜRDÜRME KONUSUNDA KARARLIYIZ

Öte yandan, Gazze'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Hamas liderlerinden Halil el-Hayye, ateşkese bağlılık vurgusu yaptı. Hayye, " Hamas’ın ve diğer Filistinli grupların, Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona erdirilmesine ilişkin anlaşmayı sonuna kadar sürdürme konusunda kararlı olduklarını" belirtti.

Hayye, Mısır’da şekillenen uluslararası iradenin bu anlaşmaya destek verdiğini belirterek, “Biz dahil tüm Filistinli direniş hareketleri bu anlaşmaya bağlıyız. Çünkü bu savaşın bitmesinin halkımızın da dünya halkları gibi huzur içinde yaşaması amacını içinde barındırdığına inanıyoruz” dedi.

CENAZELERİN TESLİMİ GECİKİYOR

Hayye, ayrıca savaş sırasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin tesliminde ciddi teknik ve yapısal zorluklar yaşandığını ifade etti. “Toprağın yapısının değişmesi ve bazı cenazelerin enkaz altında bulunması nedeniyle bu konu, uzun zaman ve geniş çapta ekipman ihtiyacı doğuruyor” diyen Hayye, tüm sürecin tamamlanmasına kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz pazar günü İsrail tarafından düzenlenen geniş çaplı hava saldırıları, 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin bozulabileceği yönünde endişelere yol açmıştı. Saldırıların ardından Tel Aviv yönetimi, Gazze’ye insani yardım girişlerini de geçici olarak askıya aldı. Ancak kısa süre sonra yapılan resmi açıklamada saldırıların durdurulduğu ve "ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiği" bildirildi. Gazze’ye insani yardım geçişlerine de yeniden izin verileceği açıklandı.

Kaynak: ANKA