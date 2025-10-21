İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail medyası, son yıllarda ülkeden ayrılan kişi sayısında ciddi bir artış yaşandığını duyurdu. Maariv gazetesinin yayımladığı haberde, resmi verilere dayanarak ülkeden ayrılanların sayısının "rekor seviyeye" ulaştığına dikkat çekildi. Haberde, göç edenlerin yalnızca küçük bir kısmının geri döndüğü vurgulandı.

İsrail Meclisi tarafından hazırlanan özel bir rapora atıfta bulunulan haberde, ülkeden ayrılanların önemli bir bölümünü 20-39 yaş aralığındaki eğitimli bireylerin ve yakın dönemde İsrail’e göç etmiş kişilerin oluşturduğu belirtildi.

Maariv'in aktardığına göre, parlamentoya bağlı Araştırma ve Bilgi Merkezi tarafından Göç Komitesi'nin bugünkü toplantısı öncesinde sunulan rapor, "İsrail'den göç eğilimleri konusunda rahatsız edici bir tablo" ortaya koyuyor.

KATLİAM BAŞLADI, İSRAİL'DEN KAÇIŞ ARTTI

Rapor, Merkezi İstatistik Bürosu verilerini baz alarak 2009-2021 yılları arasında her yıl ortalama 36 bin kişinin İsrail’den ayrıldığını ortaya koyuyor. Ancak bu sayılarda son yıllarda kayda değer bir artış yaşandı. 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 46’lık artışla 55 bin kişi ülkeyi terk ederken, 2023’te bu rakam yüzde 50 oranında artarak 82 bin 700’e ulaştı. Özellikle İsrail'in Gazze'de katliama başladığı Ekim 2023’te, ülkeden ayrılmalarda "keskin bir artış" gözlemlendi.

2022 verilerine göre, İsrail’den ayrılanların yaklaşık yüzde 40’ını, geri dönenlerin ise yüzde 38’ini 20-39 yaş grubundaki bireyler oluşturdu. Buna ek olarak, uzun süre yurtdışında yaşadıktan sonra İsrail’e dönenlerin sayısında da azalma yaşandı; bu sayı yıllık ortalama 24 bine kadar düştü.

Haberde, genç ve eğitimli nüfusun ülkeden ayrılmasının, bu kitlenin yüksek istihdam potansiyeline sahip olması nedeniyle, İsrail ekonomisi üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısı yapıldı.

