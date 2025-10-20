Netanyahu'dan Şok İtiraf! Gazze’ye Son Saldırıda...

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye son saldırılarda 153 ton bomba atıldığını açıkladı. Hamas’ı suçlayan Netanyahu, saldırıları 'karşılık verme' gerekçesiyle savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada, Gazze’ye yönelik son saldırılarda 153 ton bomba kullanıldığını itiraf etti. Muhalefet milletvekillerinin tepkileri arasında konuşmasını sürdüren Netanyahu, "Ateşkes, Hamas’ın bizi tehdit etmesi için bir gerekçe değildir. Gazze’nin dört bir yanındaki hedefleri vurduk" dedi. Netanyahu’nun bu sözleri, İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini açıkça itiraf etmesi olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Hamas’ın Refah’ta askerleri hedef aldığı iddiasıyla dün Gazze’ye hava saldırıları düzenlemişti. Ancak Hamas, olayla ilgileri olmadığını ve ateşkese bağlı kaldıklarını duyurmuştu. Gazze’deki son saldırılarda en az 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Gazze Binyamin Netanyahu İsrail
