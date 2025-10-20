Netanyahu'dan Şok İtiraf! Gazze’ye Son Saldırıda...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada, Gazze’ye yönelik son saldırılarda 153 ton bomba kullanıldığını itiraf etti. Muhalefet milletvekillerinin tepkileri arasında konuşmasını sürdüren Netanyahu, "Ateşkes, Hamas’ın bizi tehdit etmesi için bir gerekçe değildir. Gazze’nin dört bir yanındaki hedefleri vurduk" dedi. Netanyahu’nun bu sözleri, İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini açıkça itiraf etmesi olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Hamas’ın Refah’ta askerleri hedef aldığı iddiasıyla dün Gazze’ye hava saldırıları düzenlemişti. Ancak Hamas, olayla ilgileri olmadığını ve ateşkese bağlı kaldıklarını duyurmuştu. Gazze’deki son saldırılarda en az 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA