İsrail’de İdam Krizi! Aşırı Sağcı Bakandan Ültimatom

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 'terör suçlarına idam cezası' tasarısı 3 hafta içinde oylanmazsa koalisyondan desteğini çekeceğini açıkladı. Netanyahu hükümeti, Ben-Gvir’in baskısıyla yeni bir siyasi krizle karşı karşıya.

İsrail Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışında konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tartışmalı 'terör suçlarına idam cezası' yasa tasarısı için hükümete 3 haftalık süre verdi. Ben-Gvir, tasarı Meclis Genel Kurulu’na getirilmezse partisinin koalisyona desteğini çekeceğini açıkladı.

Başsavcılığın itirazı nedeniyle geciken tasarı, 'İsrail’e ve Yahudi halkına düşmanlık nedeniyle cinayet işleyen teröristlere zorunlu idam' hükmü içeriyor. Aşırı sağcı partilerin desteklediği bu düzenleme, İsrail siyasetinde büyük gerilim yaratmış durumda.

Kaynak: AA

