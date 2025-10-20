Hamaney’den Trump’a Sert Gözdağı! ‘Gücü Varsa Aleyhine Slogan Atan Milyonlarca İnsanı Sakinleştirsin’

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer sanayisini ortadan kaldırmaya yönelik sözlerini eleştirdi. Hamaney "ABD Başkanı eğer gerçekten bir gücü varsa, gitsin ve kendi eyaletlerinde aleyhine slogan atan milyonlarca insanı sakinleştirsin.

Son Güncelleme:
Hamaney’den Trump’a Sert Gözdağı! ‘Gücü Varsa Aleyhine Slogan Atan Milyonlarca İnsanı Sakinleştirsin’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başkent Tahran'da çeşitli spor dallarında şampiyonluk kazanan sporcular ve uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya alan öğrencilerle bir araya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ABD ile ilişkiler ve nükleer müzakerelere değinen Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump "savaş kışkırtıcısı, zorba ve yalancı" olmakla suçladı.

Hamaney’den Trump’a Sert Gözdağı! ‘Gücü Varsa Aleyhine Slogan Atan Milyonlarca İnsanı Sakinleştirsin’ - Resim : 1
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney

“GURUR DUYUYOR”

Trump'ın İran'ın nükleer sanayisini ortadan kaldırmaya yönelik sözlerine değinen Hamaney, "ABD Başkanı, İran'ın nükleer tesislerini bombalayıp yok etmekle gurur duyuyor. Bir sakıncası yok, bu şekilde sanmaya devam etsin" dedi.

Hamaney’den Trump’a Sert Gözdağı! ‘Gücü Varsa Aleyhine Slogan Atan Milyonlarca İnsanı Sakinleştirsin’ - Resim : 2
Hamaney'den Trump'a sert gözdağı

“SEVİYESİZ İFADELER”

"İran'ın nükleer imkanlara ve sanayiye sahip olup olmamasının ABD ile ne ilgisi var?” diye soran Hamaney şunları söyledi: Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorba bir tutumdur. Bu kişi, bölge, İran ve İran milleti hakkında seviyesiz ifadeler kullanarak ve sayısız yalan söyleyerek Siyonistlere moral vermeye, kendisini güçlü göstermeye çalıştı. Eğer gerçekten bir gücü varsa, gitsin ve kendi eyaletlerinde aleyhine slogan atan milyonlarca insanı sakinleştirsin.

İran Dini Lideri Hamaney'den Ateşkes Sonrası İlk Açıklamaİran Dini Lideri Hamaney'den Ateşkes Sonrası İlk AçıklamaGüncel

Kimse Bu Soruya Yanıt Veremedi: İran Hep Bir Ağızdan Haykırıyor! Hamaney Nerede?Kimse Bu Soruya Yanıt Veremedi: İran Hep Bir Ağızdan Haykırıyor! Hamaney Nerede?Dünya

"GAZZE'DEKİ CİNAYETLERİN ORTAĞI ABD”

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e verdiği desteği eleştiren Hamaney, “Gazze savaşında ABD, Siyonist rejimin işlediği cinayetlerin tartışmasız biçimde başlıca ortağıdır. Zaten ABD Başkanı'nın kendisi de 'Gazze'de İsrail'le birlikte çalışıyorduk' diyerek bunu itiraf etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump Hamaney İran Gazze
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ABD ile Irak Arasında Önemli Gelişme! Donald Trump Duyurdu ABD ile Irak Arasında Önemli Gelişme! Trump Duyurdu
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Yarın Hapse Girecek Nicolas Sarkozy Yarın Hapse Girecek
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler