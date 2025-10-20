Hamaney’den Trump’a Sert Gözdağı! ‘Gücü Varsa Aleyhine Slogan Atan Milyonlarca İnsanı Sakinleştirsin’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başkent Tahran'da çeşitli spor dallarında şampiyonluk kazanan sporcular ve uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya alan öğrencilerle bir araya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ABD ile ilişkiler ve nükleer müzakerelere değinen Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı "savaş kışkırtıcısı, zorba ve yalancı" olmakla suçladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney

“GURUR DUYUYOR”

Trump'ın İran'ın nükleer sanayisini ortadan kaldırmaya yönelik sözlerine değinen Hamaney, "ABD Başkanı, İran'ın nükleer tesislerini bombalayıp yok etmekle gurur duyuyor. Bir sakıncası yok, bu şekilde sanmaya devam etsin" dedi.

“SEVİYESİZ İFADELER”

"İran'ın nükleer imkanlara ve sanayiye sahip olup olmamasının ABD ile ne ilgisi var?” diye soran Hamaney şunları söyledi: Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorba bir tutumdur. Bu kişi, bölge, İran ve İran milleti hakkında seviyesiz ifadeler kullanarak ve sayısız yalan söyleyerek Siyonistlere moral vermeye, kendisini güçlü göstermeye çalıştı. Eğer gerçekten bir gücü varsa, gitsin ve kendi eyaletlerinde aleyhine slogan atan milyonlarca insanı sakinleştirsin.

"GAZZE'DEKİ CİNAYETLERİN ORTAĞI ABD”

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e verdiği desteği eleştiren Hamaney, “Gazze savaşında ABD, Siyonist rejimin işlediği cinayetlerin tartışmasız biçimde başlıca ortağıdır. Zaten ABD Başkanı'nın kendisi de 'Gazze'de İsrail'le birlikte çalışıyorduk' diyerek bunu itiraf etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA