İsrail Gazze'de Yine Ölüm Kustu! 1 Günde En Az 21 Can Kaybı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin birçok noktasını hedef aldı. Gün boyu süren saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de Yine Ölüm Kustu! 1 Günde En Az 21 Can Kaybı
İsrail ordusu, ateşkes ilanına rağmen Gazze’nin kuzeyinden güneyine birçok noktayı hedef aldı. Ordunun, Zuveyde beldesinde sivillerin bulunduğu 'Twix' adlı bir kafenin girişine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırının çevresinde sahra hastaneleri ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar bulunuyordu.

MÜLTECİ KAMPLARINA DA SALDIRI

Nusayrat Mülteci Kampı da bombardımanın hedefi oldu. El-Ehli Kulübü çevresine düzenlenen saldırıda 2, kamptaki bir okulun vurulması sonucu ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Aynı bölgede sivillerin bulunduğu alanın bombalanmasıyla 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. Bureyc Mülteci Kampı’nda biri tahliye edilmiş iki evin hedef alındığı saldırıda 4 kişi can verdi. Gün boyu süren saldırılarda en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, saldırıların 'Hamas’ın ateşkesi ihlal etmesine yanıt olarak' düzenlendiğini iddia etmişti.
Ancak Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkese ve tüm anlaşmalara bağlı olduklarını açıkladı. İsrail devlet televizyonu KAN, hükümetin bir sonraki emre kadar Gazze’ye insani yardım girişini durdurduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

