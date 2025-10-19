KKTC’deki Seçimde Sürpriz Sonuç! Şaşırtan Fark Çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların büyük kısmı açıldı. İlk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman açık ara önde gidiyor.

Son Güncelleme:
KKTC’deki Seçimde Sürpriz Sonuç! Şaşırtan Fark Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçmenler ülkenin 9. cumhurbaşkanını belirlemek için tercihini kullandı. Oy pusulasında 6'sı bağımsız olmak üzere 8 aday yer aldı. Ancak 7. sırada bulunan Hüseyin Gürlek, dün akşam Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

ERHÜMAN RÜZGARI

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 218 bin 313 seçmenden 122 bin 195’i oy kullandı. Kullanılan oyların 119 bin 948’i geçerli, 2 bin 247’si geçersiz sayıldı. Sandıkların yüzde 70'i açıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,82 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,72'le ikinci sırada bulunuyor.

ZAFERİNİ DUYURDU

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Tufan Erhürman: "An itibarıyla artık ben CTP Genel Başkanı değilim, tam tarafsızlıkla tüm yurttaşlarımızın Cumhurbaşkanı olma sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışın önde gelen 2 adayı, Kıbrıs sorununa ilişkin farklı vizyonlarıyla öne çıkıyor. Erhürman federasyon modelini savunurken, Tatar iki devletli çözümden yana.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
İsrail Ateşkesi Tanımıyor: İşgale de Katliama da Devam Ediyor! Netanyahu’dan Gazze İçin Yeni Talimat İsrail Ateşkesi Tanımıyor: İşgale de Katliama da Devam Ediyor!
İsrail'den Gazze'de Yine Dehşet! 5 Filistinli Hayatını Kaybetti İsrail'den Gazze'de Yine Dehşet! 5 Filistinli Hayatını Kaybetti
Milli Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı! Üst Üste Üçüncü Şampiyonluğuna Ulaştı Toprak Razgatlıoğlu Üçüncü Kez Dünya Şampiyonu!
Altındaki Rekor Alıcıyı Vurdu! Rota Değişti, Hesap Açıp Hızla Almaya Başladılar: Kuyumculara Akın Ediyorlar Rota Değişti, Hesap Açıp Hızla Almaya Başladılar
ÇOK OKUNANLAR
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
Uyuşturucu Tartışmasında Yeni Perde: Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’ Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
İsrail Ateşkesi Tanımıyor: İşgale de Katliama da Devam Ediyor! Netanyahu’dan Gazze İçin Yeni Talimat İsrail Ateşkesi Tanımıyor: İşgale de Katliama da Devam Ediyor!