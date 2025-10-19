KKTC’deki Seçimde Sürpriz Sonuç! Şaşırtan Fark Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçmenler ülkenin 9. cumhurbaşkanını belirlemek için tercihini kullandı. Oy pusulasında 6'sı bağımsız olmak üzere 8 aday yer aldı. Ancak 7. sırada bulunan Hüseyin Gürlek, dün akşam Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

ERHÜMAN RÜZGARI

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 218 bin 313 seçmenden 122 bin 195’i oy kullandı. Kullanılan oyların 119 bin 948’i geçerli, 2 bin 247’si geçersiz sayıldı. Sandıkların yüzde 70'i açıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,82 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,72'le ikinci sırada bulunuyor.

ZAFERİNİ DUYURDU

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Tufan Erhürman: "An itibarıyla artık ben CTP Genel Başkanı değilim, tam tarafsızlıkla tüm yurttaşlarımızın Cumhurbaşkanı olma sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışın önde gelen 2 adayı, Kıbrıs sorununa ilişkin farklı vizyonlarıyla öne çıkıyor. Erhürman federasyon modelini savunurken, Tatar iki devletli çözümden yana.

