İsrail Yine Sözünde Durmadı! Ateşkesi İhlal Etti, Gazze'deki Refah Bölgesini Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu Refah ve çevresinde hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklar, bölgede şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu ve özellikle Refah çevresinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı.

İSRAİL’DEN ‘HAMAS ATEŞKESİ İHLAL ETTİ’ GEREKÇESİ

İsrail medyasında yer alan iddialara göre saldırı, “Hamas unsurlarının ateşkes şartlarını ihlal etmesi” üzerine gerçekleştirildi. Hamas cephesi ise bu iddialara yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...