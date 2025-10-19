İsrail Yine Sözünde Durmadı! Ateşkesi İhlal Etti, Gazze'deki Refah Bölgesini Vurdu

İsrail basınına göre, İsrail ordusu, Gazze'deki Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Son Güncelleme:
İsrail Yine Sözünde Durmadı! Ateşkesi İhlal Etti, Gazze'deki Refah Bölgesini Vurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu Refah ve çevresinde hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklar, bölgede şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu ve özellikle Refah çevresinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı.

İSRAİL’DEN ‘HAMAS ATEŞKESİ İHLAL ETTİ’ GEREKÇESİ

İsrail medyasında yer alan iddialara göre saldırı, “Hamas unsurlarının ateşkes şartlarını ihlal etmesi” üzerine gerçekleştirildi. Hamas cephesi ise bu iddialara yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Arda Turan'a Ağır Darbe! Aldığı Sonuç Pahalıya Patladı, Shakhtar Donetsk'te Deprem Arda Turan'a Ağır Darbe! Aldığı Sonuç Pahalıya Patladı
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
ABD Tek Bir Sesle Sokağa Döküldü: 'KRALLARA HAYIR' ABD Tek Bir Sesle Sokağa Döküldü: 'KRALLARA HAYIR'
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Zonguldak'ta Kan Donduran Cinayet! Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu
İkili Zirvede Beklenmedik Hamle: Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi! Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi!
Fatih Ürek Zayıflama İğnesi Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi? Yakın Dostu Gerçeği Açıkladı 'Zayıflama İğnesi' Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi?
Liselerde 2+2 Modeli Şimdilik Rötarda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rapor İçin Yeni Talimat Liselerde 2+2 Modeli Şimdilik Rötarda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rapor İçin Yeni Talimat