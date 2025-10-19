İsrail'den Gazze'de Yine Dehşet! 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Ateşkes kurallarını ihlal ederek saldırılarına devam eden İsrail yine dehşet saçtı. İsrail ordusunun Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyde beldesine yaptığı saldırılarda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Zuveyde beldesinin batısında bulunan “Twix” adlı kafenin girişinin hedef alındığını aktardı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Saldırıların sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede gerçekleştiği, çevrede sahra hastaneleri ve yerinden edilen kişilerin kaldığı çadırların bulunduğu kaydedildi.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre Zuveyde beldesinin İsrail ordusunun kontrol ettiği alanın dışında kaldığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in 47 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 38 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 143 kişinin yaralandığını ve çok sayıda sivilin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

