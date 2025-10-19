Kraliyet Ailesinde 'Epstein' Bombası! Hapisten Çıkınca Tebrik, 15 Yıl Boyunca Fonlama

Son yılların en büyük istismar ve fuhuş skandalının başında yer alan ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in İngiliz kraliyet ailesiyle bir bağı daha ortaya çıktı. Epstein'in 15 yıl boyunca Prens Andrew'ın eski eşi Sarah Ferguson'a para gönderdiği bildirildi. Hatta Ferguson ve kızlarının, kendisini hapisten çıkması sonrası "tebrik ettikleri" öğrenildi.

Çoğu kız çocuğu olmak üzere sistematik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve tutukluyken hücresinde ölü bulunduğu açıklanan ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in derin bağlantıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Epstein'in uzun yıllar bir İngiliz kraliyet ailesi üyesine fon sağladığı öğrenildi.

The Daily Mail'in aktardığına göre; Epstein'in, geçtiğimiz gün York Dükü unvanını bırakan Prens Andrew'ın eski eşi Sarah Ferguson'a 15 yıl boyunca para gönderdiği bildirildi. Ferguson'un kendisinden sürekli para istemesinden duyduğu rahatsızlığı e-postalarla yakınlarına söyleyen Epstein'in bu mesajları ortaya çıktı.

Prens Andrew, Sarah Ferguson

'PARA İÇİN ÇARESİZ'

Kraliyet ailesinin eski üyesinin para için çok çaresiz olduğunu ve Epstein'in hapisten çıkmasını ilk kutlayan isim olduğu da mesajlarda görüldü. Epstein'in mesajında, o dönemde yaşları 20 ve 19 olan Ferguson'ın kızları Prenses Beatrice ve Eugenie'nin de kendisini tebrik ettiği görüldü.

Jeffrey Epstein

E-postalarda bahsedilenlere göre Ferguson, "ufak harcamaları" için 50 bin ile 100 bin dolar para "dilendi." Epstein'in özel adasını ziyaret etmek istedi. Epstein, Ferguson'un eski çalışanına olan borçlarını ödedikten sonra parasını geri alamadığı için sinirlendi. Ferguson, kamu önünde Epstein'i eleştirse de, gizlice Epstein ile iletişim kurarak hayır kurumu için destek talep etti.

