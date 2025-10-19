Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti

Uçak krizinin ardından tırmanan Azerbaycan-Rusya gerilimi, içeriden planlanan bir darbe girişimini ortaya çıkardı. Putin’in Aliyev’e telefonuyla deşifre edilen plan sonrası eski yetkili Mekhtiyev gözaltına alındı.

Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Azerbaycan’da hükümete yönelik planlanan darbe girişiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müdahalesiyle son anda engellendiği iddia edildi. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Novaya ve uluslararası medya kuruluşu Euronews, darbe planının detaylarını ve olayın arka planını yazdı.

YOLCU UÇAĞI KRİZİ, GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İddialara göre Azerbaycan’da yaşanan siyasi kriz, geçen aralık ayında bir yolcu uçağının Rus füzeleriyle vurulması ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle başladı. Olayın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ciddi bir diplomatik gerginlik yaşandı. Bu gerilim, bazı üst düzey Azerbaycanlı yetkililer tarafından darbe için fırsata dönüştürülmek istendi. Haberlere göre, bu kişilerden biri olan eski üst düzey yetkili Mekhtiyev, Moskova ile temas kurarak darbe planı hakkında bilgi verdi ve Kremlin'den destek talep etti.

GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULACAKTI

Novaya’nın haberine göre Mekhtiyev, başarılı olması halinde yönetimi devralacak geçici bir organ kurmayı planlıyordu ve bu yapının başında da kendisi olacaktı. Darbenin Azerbaycan’da yeni bir siyasi yapılanma oluşturmak amacı taşıdığı ileri sürüldü. Plan, Putin’in Aliyev’i bilgilendirmesiyle deşifre edildi. Azerbaycan güvenlik güçleri kısa süre içinde harekete geçerek Mekhtiyev’i yakaladı. Hakkında “iktidarı ele geçirme komplosu” ve “vatana ihanet” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti - Resim : 1
İlham Aliyev-Vladimir Puti

GÖREVDEN ALINDI, GÖZALTINA ALINDI

Azerbaycan haber ajansı Minval, Mekhtiyev’in Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ndeki görevinden alındığını ve ardından gözaltına alındığını duyurdu.

PUTİN ‘SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ’ DEMİŞTİ

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki sarsıntının temelini oluşturan yolcu uçağı vakasında, Putin kamuoyuna yaptığı açıklamada olayın sorumluluğunu üstlenmişti. Haziran ayında Yekaterinburg’da Rus güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda iki Azerbaycan vatandaşının ölmesiyle ilişkiler daha da gerilmişti.

