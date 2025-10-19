Erken Seçime Gitmesi Bekleniyordu... Netanyahu'dan Flaş 'Adaylık' Kararı

Kasım 2026'da yapılacak genel seçimleri haziran ayına çekmeyi planladığı söylenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimlere ilişkin konuştu. Başbakan, yeniden aday olma niyeti olduğunu ve yine seçileceğine inandığını belirtti.

Erken Seçime Gitmesi Bekleniyordu... Netanyahu'dan Flaş 'Adaylık' Kararı
Gazze Şeridi'ne iki yıl aralıksız devam eden saldırıları sonrası Hamas ile ateşkes ve esir takasında uzlaşan ancak saldırılarını noktalamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği demeçte, gelecek seçimlerde Başbakanlık için yeniden aday olma niyeti ve siyasi planlarına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, konuyla ilgili soruya, "Evet, halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" yanıtını verdi. Maariv gazetesinin yaptığı son ankete göre, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisinin mecliste 52, muhalefet partisinin 58, Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanması bekleniyor.

Erken Seçime Gitmesi Bekleniyordu... Netanyahu'dan Flaş 'Adaylık' Kararı - Resim : 1
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

'HAZİRANDA SEÇİME GİDECEK' İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Kasım 2026'da yapılacak genel seçimleri haziran ayına çekmeyi planladığı iddia edilmişti.

İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor ancak bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

İsrail yasalarına göre, hükümet kurmak için 120 üyeli meclisin en az 61 üyesinin desteği gerekiyor.

Erken Seçime Gitmesi Bekleniyordu... Netanyahu'dan Flaş 'Adaylık' Kararı - Resim : 2

Kaynak: AA

