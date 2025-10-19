Hamas'tan ABD'ye 'Ateşkes' Yanıtı! Geri Adım Atacak mı?

ABD'nin "Hamas ateşkesi ihlal edecek" iddiasına Hamas'tan yanıt geldi. Filistinli grup, bunu reddederek "Bu temelsiz iddialar, İsrail'in yanıltıcı propagandasıyla tamamen uyumludur" dedi.

Hamas'tan ABD'ye 'Ateşkes' Yanıtı! Geri Adım Atacak mı?
Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıldır süren saldırıların son bulması için anlaşma yapılması sonrası ABD, Hamas'ın İsrail ile olan ateşkes anlaşmasını yakında ihlal edeceğini iddia etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze ateşkes anlaşmasını garanti eden ülkelere, “Hamas'ın Gazze halkına karşı ateşkes ihlali yapacağını” söyledi.

ABD, ülkelere elindeki “güvenilir raporlar” hakkında bilgi verdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, Filistinli sivillere yönelik planlı bir saldırı gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu saldırı ateşkes anlaşmasının doğrudan ve ciddi bir ihlali olacaktır" dedi.

'İDDİALARI REDDEDİYORUZ'

Filistinli grup ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Bu temelsiz iddialar, İsrail'in yanıltıcı propagandasıyla tamamen uyumludur ve işgalin halkımıza karşı sürdürdüğü suçları ve organize saldırıları örtbas etmektedir. ABD'nin iddialarını reddediyoruz" denildi.

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ

İsrail, 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi defalarca ihlal etti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre ateşkesi en az 47 defa ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırılarda en az 38 Filistinli'yi öldürdü, 143 kişiyi yaraladı.

Medya Ofisi, "Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini bildirdi. Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi.

