İsrail Basını: ABD Baskı Kurdu, Netanyahu 'Gazze'ye Yardım Girişini Durdurma' Kararından Vazgeçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurma kararından, ABD’nin baskısı sonrası geri adım attığını duyurdu. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, hükümetin Washington yönetimine bugün itibarıyla yardımların yeniden girişine izin vereceği taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

İsrail basını, hükümetin Gazze’ye insani yardımların girişini durdurma kararından ABD’nin baskısı sonucu vazgeçtiğini bildirdi.

Israel Hayom gazetesine konuşan güvenlik kaynakları ise, “Yardımların yeniden girişine izin verilmesi kararı, İsrail’in ABD onayı olmadan Gazze’de tek bir santimetre bile hareket edemediğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Aynı kaynaklar, kararın birkaç saat içinde ABD’nin baskısıyla alındığını ve Washington’un istemediği her durumda Tel Aviv’in geri adım attığını vurguladı.

REFAH SINIR KAPISI KAPALI KALACAK

Refah Sınır Kapısı’nın ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edildi. İsrail hükümetinden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail yönetiminin, Washington’a geçişleri yeniden açma sözü verdiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Dün alınan kararla İsrail, Gazze Şeridi’ne insani yardım girişini süresiz olarak durdurmuştu. Ancak bu karar, ülke içinde ve uluslararası alanda büyük tepki çekmişti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin bu kararından dönmesini “utanç verici bir adım” olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına rağmen ateşkesin halen yürürlükte olduğunu, Hamas’ın liderlik kademesinin ateşkes ihlallerine karışmadığını söylemişti.

10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının en önemli maddeleri arasında esir takası, saldırıların durması ve Gazze’ye insani yardımların girişi bulunuyordu. Anlaşmaya göre, bölgeye her gün yaklaşık 600 tır yardımın giriş yapması gerekiyor.

Öte yandan İsrail, Hamas’ın Refah’ta İsrail ordusunu hedef aldığı iddiasıyla Gazze’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, saldırılarda rolleri olmadığını belirterek ateşkese bağlılıklarını yineledi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle “sert müdahale” talimatı verdiği aktarılırken, Filistinli kaynaklar ise Hamas’ın bölgede İsrail’in silahlandırdığı çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürdü.

Kaynak: AA