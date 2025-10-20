Trump Çark Etti! Çin’le Ticarette 'Adil Anlaşma' Mesajı

ABD Başkanı Trump, Çin'le ticaret savaşında geri adım attı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le 'çok adil ve güçlü bir ticaret anlaşması” yapacaklarını belirten Trump, piyasaları dalgalandıran tarifelerin görüşmelerin parçası olduğunu savundu.

Trump Çark Etti! Çin'le Ticarette 'Adil Anlaşma' Mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, haftalar süren tehdit dolu açıklamaların ardından ticaret savaşlarında yumuşama sinyali verdi. Beyaz Saray’da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yle yaptığı görüşme sırasında konuşan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le 'çok adil' bir anlaşmaya varacaklarını düşündüğünü açıkladı.

ANLAŞMA SİNYALİ

"Çin bize karşı çok saygılı. Gümrük vergileriyle muazzam miktarda para ödüyorlar" diyen Trump, iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi. ABD Başkanı, Şi Cinping'le Güney Kore’de bir araya geleceğini ve 'her iki ülke için de iyi olacak' bir anlaşma üzerinde çalışacaklarını söyledi. Trump ayrıca, Çin tarafından davet edildiğini ve gelecek yılın başlarında Pekin’i ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Geçen hafta, anlaşma sağlanamaması halinde 1 Kasım’dan itibaren Çin mallarına yüzde 100 ek gümrük vergisi getireceğini duyuran Trump, piyasaların tepetaklak olmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA

