Satranç Büyükustası Daniel Naroditsky Hayatını Kaybetti

Amerikalı satranç büyükusta (GM), yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky’nin vefatı satranç dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Acı haberi, üyesi olduğu Charlotte Chess Center kamuoyuna duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Daniel'in beklenmedik vefatının üzücü haberini paylaşıyor. Bu son derece zor dönemde Daniel’in ailesine mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Naroditsky’nin ölüm nedeni hakkında bilgi paylaşılmadı.

GENÇ YAŞTA USTA OLDU

Daniel Naroditsky, kuşağının en parlak yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Henüz 18 yaşındayken büyükusta unvanını alarak satranç dünyasında adından söz ettirdi. Naroditsky, 2017 yılında ulaştığı 2647 ELO puanına ulaştı.

Kaynak: DHA