Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'te Gazze Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt’te Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Kuveyt ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de güçlükle sağlanan ateşkesin korunmasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca İslam dünyasının bu konuda ortak duruş sergilemesinin önemine de dikkat çekti. Görüşmede Suriye’nin geleceği ve Arap dünyasıyla işbirliği mesajları da öne çıktı.

EKONOMİK BAĞLARI GÜÇLENDİRME ADIMI

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kuveyt ile yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarındaki ilişkilerin stratejik önemde olduğunu ifade etti. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin, bölge ülkeleriyle ekonomik bağları güçlendireceğini söyledi. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında dört anlaşma imzalandı. Bunlar arasında 'Deniz Taşımacılığı Anlaşması', 'Gemi Adamı Sertifikalarının Tanınması', 'Enerji Alanında İşbirliği Mutabakatı' ve 'Doğrudan Yatırım Teşviki Anlaşması' yer aldı. Erdoğan, Körfez turu kapsamında Kuveyt’in ardından Katar ve Umman’a resmi ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretlerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının ele alınması planlanıyor.

Kaynak: AA