İstanbul, İzmir, Ankara... Bakanlık Uyardı, Önümüzdeki 3 Güne Dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre bu hafta ülke genelinde aralıklı yağış etkili olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca kısa süreli yağışlar görülecek. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Son Güncelleme:
İstanbul, İzmir, Ankara... Bakanlık Uyardı, Önümüzdeki 3 Güne Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemirci, bu hafta yurt genelinde aralıklı yağışlar beklendiğini ve yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

Perşembe günü içinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini belirten Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek" dedi. Özdemirci, aynı bölgelerde aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceğini söyledi.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Özdemirci, havanın cuma gününden itibaren iç kesimlerde ve özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde artış yaşanacağını ifade etti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Yarın İstanbul'da çok bulutlu havanın hakim olacağını açıklayan Özdemirci, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişi görüleceğini aktardı.

İzmir ve Ankara'da da yarın yağış beklendiğini ifade eden Özdemirci, perşembe ve cuma günlerinde ise üç büyük şehirde kısa süreli yağışların görülebileceğini bildirdi.

Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Uyardı: 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış, Fırtına, Kar GeliyorMeteoroloji Uyardı: 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış, Fırtına, Kar GeliyorGüncel

Hafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı: Bölgeleri Tek Tek AçıkladıHafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı: Bölgeleri Tek Tek AçıkladıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
MEB Harekete Geçti! Okul Kayıtlarında Devrim Gibi Karar: Artık Adres Oyununa İzin Yok MEB Harekete Geçti! Okul Kayıtlarında Devrim Gibi Karar: Artık Adres Oyununa İzin Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Tazminat Davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Tazminat Davası
ÇOK OKUNANLAR
İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar
Paribu, Papara, Binance TR, Nesine... Dev Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı Var Paribu, Papara, Binance TR, Nesine'ye Operasyon
Bakan Tunç Duyurdu: CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma! CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma!
Ali Yerlikaya Duyurdu: 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var
Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme