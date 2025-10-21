Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Tazminat Davası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle hukuki yollara başvurdu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başarır’a yönelik 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın 19 Ekim 2025’te Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca TCK 299/1-2 kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulmuştur.”



BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Başarır hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan re’sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Grup Başkanvekili’nin kullandığı ifadeler, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız sözlerdir. Bu ifadeler doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarının da teminatıdır.”



BAŞARIR’IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 19 Ekim’de Bursa’da düzenlenen parti kongresinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de olacak. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesidir.”

Bu sözlerin ardından hem siyasi çevrelerden hem de kamuoyundan yoğun tepki gelmiş, Başarır’ın açıklamaları yargıya taşınmıştı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem tazminat davası hem de suç duyurusu ile birlikte yargı süreci resmen başlamış oldu. Başarır hakkında açılan bu dava, son dönemde siyasi söylemlerdeki hakaret ve kişisel saldırıların yargı sınırları içinde değerlendirilmesi açısından emsal bir süreç olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi