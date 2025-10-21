MEB Harekete Geçti! Okul Kayıtlarında Devrim Gibi Karar: Artık Adres Oyununa İzin Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kayıt sisteminde büyük bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Erzurum’daki Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı’nda konuşan Bakan Tekin, adres değişikliğiyle yapılan usulsüz okul kayıtlarının önüne geçileceğini duyurdu.

Tekin, İçişleri Bakanlığı ile yürütülecek ortak çalışmayla birlikte, önümüzdeki yıldan itibaren adrese dayalı kayıt sisteminin net bir şekilde uygulanacağını belirtti:

“Bazı veliler, çocuklarını adresleri dışında kalan okullara kaydettirmek için farklı yöntemler deniyor. Bu durum hem planlamalarımızı bozuyor hem de okullar arasında büyük dengesizlikler oluşturuyor. Artık buna izin verilmeyecek.”

“HERKESİN KENDİ MAHALLESİNDEKİ OKULA KAYDI YAPILACAK”

Bakan Tekin, yeni sistemle birlikte taşrada görev yapan idarecilerin “baskı” altında kalmayacağını ifade etti.

“Artık herkes kendi adresinin bağlı olduğu okula kayıt yaptıracak. Bu sistem, İçişleri Bakanlığı’yla ortak veri paylaşımıyla işleyecek. Böylece bazı okullarda 40-45 kişilik sınıflar oluşurken yan okullarda 15-20 kişilik sınıfların bulunması gibi dengesizlikler ortadan kalkacak.”

Bakan Tekin, bu uygulamanın sadece nüfus yoğunluğuna göre planlanmış yatırım ve okul dağılımını korumakla kalmayacağını, aynı zamanda haksız yönlendirmelerin ve kayıt baskılarının da önüne geçeceğini vurguladı.

“PLANLAMALARIMIZ SABOTE EDİLİYOR”

Tekin, bazı velilerin popüler görülen okullara kayıt yaptırmak için adres değiştirmesinin ciddi bir planlama sorunu yarattığını belirtti:

“Devlet, çocukların okula başlama yaşına göre adres bazlı planlama yapıyor. Ancak bazı kişiler bu sistemi manipüle edince bazı okullarda öğrenci sayısı iki katına çıkıyor, bazı okullarda ise sınıflar boş kalıyor. Bu da yatırımların dengesini bozuyor.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ORTAK SİSTEM GELİYOR

Yeni sistemin 2026 eğitim-öğretim yılında tam olarak devreye alınması planlanıyor.

Yeni dönemde okul kayıtları, merkezi sınırlama sistemiyle yürütülecek. Bakan Tekin, bu sistemin detaylarını şöyle açıkladı:

“İçişleri Bakanlığı’yla ortak yürütülecek dijital sistem sayesinde, adres bilgileri doğrudan kontrol edilecek. Artık adres değişikliği ya da farklı beyanlarla başka okullara kayıt yaptırmak mümkün olmayacak.”

Bakan Tekin ayrıca, bazı bölgelerde aşırı kayıt baskısı nedeniyle müzik atölyelerinin ve kütüphanelerin sınıfa dönüştürülmek zorunda kaldığını, yeni sistemle bu dengesizliklerin tamamen ortadan kaldırılacağını ifade etti.

“AMAÇ EŞİT VE PLANLI BİR EĞİTİM ORTAMI”

Milli Eğitim Bakanı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Amacımız, Türkiye’nin her bölgesinde öğrencilerin eşit şartlarda eğitim almasını sağlamak. Adrese dayalı kayıt sistemi netleştiğinde, hem veliler hem de okul yöneticileri üzerindeki baskılar ortadan kalkacak. Eğitim ortamlarında düzenli ve adil bir dağılım sağlanacak.”

Kaynak: İHA