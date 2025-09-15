MEB Son Noktayı Koydu! Okullarda Kayıt Ücreti Muamması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Okullarda kayıt ücreti tartışmasına Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu. Bakanlık, konuyla ilgili tv100'de yayınlanan Kübra Par ile ile Ana Haber'de programına bilgi verdi. Bakanlığın ilgili açıklaması şöyle: "Elbette münferit bazı kareler kabul edilebilir değil ve gereği de yapılmaktadır. Hatta Cuma günü Ankara'da benzer bir görüntüden dolayı okulu zamanında eğitim öğretime hazır hale getirmedikleri için okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden alındı. Ancak 1.2 milyon öğretmen, 18 milyon öğrenci, 75 bin okul ve 750 bin derslikli devasa bir yapıda bir kaçının böyle olması genelinin böyle olduğu anlamına gelemez."

'DEFALARCA PAYLAŞTIK'

Herhangi bir isim adı altında kayıt parasının alınmayacağını defalarca kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden bakanlık, devamında şu bilgileri verdi: "Sene başı eğitim öğretim hazırlık genelgemizin 17. maddesine de yer verdik. Kayıt parası için herhangi bir velinin okul idaresi ile görüşmesini gerektirecek bir durum yok, çünkü öğrenciler okula otomatik kayıt edilir. Yine de iddia edildiği gibi bir olumsuz durum yaşanması halinde bunu bizimle paylaşmalarını belirttik."

Kaynak: TV100