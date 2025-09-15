MEB Son Noktayı Koydu! Okullarda Kayıt Ücreti Muamması

Günlerdir tartışılan okullarda kayıt parası tartışmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan net açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri "Kayıt parası alınmayacak, öğrenciler otomatik olarak kaydediliyor" dedi.

Son Güncelleme:
MEB Son Noktayı Koydu! Okullarda Kayıt Ücreti Muamması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Okullarda kayıt ücreti tartışmasına Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu. Bakanlık, konuyla ilgili tv100'de yayınlanan Kübra Par ile ile Ana Haber'de programına bilgi verdi. Bakanlığın ilgili açıklaması şöyle: "Elbette münferit bazı kareler kabul edilebilir değil ve gereği de yapılmaktadır. Hatta Cuma günü Ankara'da benzer bir görüntüden dolayı okulu zamanında eğitim öğretime hazır hale getirmedikleri için okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden alındı. Ancak 1.2 milyon öğretmen, 18 milyon öğrenci, 75 bin okul ve 750 bin derslikli devasa bir yapıda bir kaçının böyle olması genelinin böyle olduğu anlamına gelemez."

MEB Son Noktayı Koydu! Okullarda Kayıt Ücreti Muamması - Resim : 1

'DEFALARCA PAYLAŞTIK'

Herhangi bir isim adı altında kayıt parasının alınmayacağını defalarca kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden bakanlık, devamında şu bilgileri verdi: "Sene başı eğitim öğretim hazırlık genelgemizin 17. maddesine de yer verdik. Kayıt parası için herhangi bir velinin okul idaresi ile görüşmesini gerektirecek bir durum yok, çünkü öğrenciler okula otomatik kayıt edilir. Yine de iddia edildiği gibi bir olumsuz durum yaşanması halinde bunu bizimle paylaşmalarını belirttik."

Devlet Okulunda Kayıt Borsası: 'Gönüllülük' Adı Altında 20 Bin Lira İstediler!Devlet Okulunda Kayıt Borsası: 'Gönüllülük' Adı Altında 20 Bin Lira İstediler!Güncel

MEB'den kayıt parası açıklaması: Harekete geçildiMEB'den kayıt parası açıklaması: Harekete geçildiEğitim

Kaynak: TV100

Etiketler
MEB
Son Güncelleme:
Çocuklarının Yanında Babaya Tokat Atan Saldırgan Yakalandı Çocuklarının Yanında Babaya Tokat Atan Saldırgan Yakalandı
Can Yayın Holding Soruşturmasında Flaş Gelişme: Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ Adli Kontrolle Serbest Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ Adli Kontrolle Serbest
Togg T10F Fiyat Listesi Belli Oldu! Emre Özpeynirci Egea’nın Fiyatını Örnek Gösterip Tepki Gösterdi Togg'un Yeni Modeline Fiyat Tepkisi
Bu Vitamini Kullanırken İki Defa Düşünün! Ölçüyü Kaçırdığınızda Karaciğerden Böbreğe Ciddi Kalıcı Hasara Neden oluyor Karaciğerden Böbreğe Ciddi Hasara Neden oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu